El Ministro de Deportes y Turismo de la Nación, también expresidente de San Lorenzo de Almagro, Matías Lammens, acompañó ayer al gobernador Sergio Uñac en todo el transcurso de la etapa que empezó en Jáchal y culminó en Valle Fértil.



-¿Qué le pareció el espectáculo de hoy (por ayer)?



-Magnífico. De primer nivel mundial. Me interioricé sobre el tema cuando hablé con el gobernador Uñac (en la imagen juntos) en diciembre apenas asumí y le dije que quería venir a vivirlo. Me encantó y estoy convencido de que hay que apoyarla.



Esta carrera nos permite mostrar a San Juan y Argentina al mundo.



Por lo que nos suma sólo en términos deportivos, también tiene un plus turístico importante. Que la vean televisada en 170 países es algo que se debe aprovechar.



-¿Lo sorprendió algo en particular?



-La pasión de la gente que acompañó la carrera a lo largo de toda la ruta. Me habían comentado sobre este aspecto, pero experimentarlo es algo único.



-¿Cuál es la realidad del Deporte con la que se encontró?



-Muy mala, vaciado, con deficiencias de infraestructura y todo los problemas que acarrea un proceso de desfinanciamiento como el que se vivió en los cuatro años del gobierno anterior.



-¿Cómo se puede mejorar?



-Por fortuna en la peor crisis institucional la sociedad civil se organizó muy bien y los clubes siguieron manteniendo los chicos y sus deportistas siguieron obteniendo resultados. Por eso tenemos que cuidar los clubes.



-¿Tiene opinión sobre la designación de Macri en la Fundación FIFA?



-Sí tengo opinión formada, pero no puedo darla porque integro el gobierno nacional y no quiero y puedo meterme en los temas de FIFA, pero creo que hay que escuchar las opiniones de los presidentes de los clubes.



-La pregunta era al hombre del fútbol.



-Te entiendo, pero no puedo dar una opinión al respecto integrando el Gabinete Nacional.

Lammens podría volver para la Fiesta del Sol en febrero ya que recibió una invitación.

Lo que sí puedo decir porque lo sufrí como presidente de San Lorenzo es que en los cuatro años de su gobierno lo pasamos muy mal porque quería convertirnos en sociedades anónimas y que ahora descubra la importancia social que tiene el fútbol, realmente es algo que me asombra.

Una agenda cargada

Matías Lammens además de observar de cerca la cuarta etapa de la Vuelta a San Juan, también se dio tiempo en su jornada en la provincia para visitar el Teatro del Bicentenario, junto a la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan. Además, estuvo presente en lo que será el futuro Velódromo en Pocito (foto), pegado al Estadio del Bicentenario. Se trató de una agenda cargada de actividades para el Ministro de Turismo y Deportes de Nación.



A su vez, Lammens recibió de parte de funcionarios provinciales la invitación para estar presente en la Fiesta del Sol a fines de febrero, algo que el expresidente de San Lorenzo respondió con amabilidad. Una jornada especial para la Vuelta y sobre todo para Lammens que se deleitó con las grandes obras que tiene y proyecta San Juan.