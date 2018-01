Feliz y ansioso. Martín Riofrío ya sabe que pasó lo peor. A pesar de ese coágulo que sufrió jugando al fútbol, el chico no ve la hora de poder jugar nuevamente. Faltan varios meses para su alta definitiva pero por lo pronto "Tincho" acompaña a sus compañeritos de Del Bono en el Mundialito de Trinidad.

Por su rápida recuperación y por las ganas enormes de volver a jugar, su historia es digna de contar. Martín Riofrío es un pequeño de 11 años que jugando en Del Bono, sufrió un golpe en su cabeza que le provocó un coágulo y que puso en riesgo su vida. Hoy, no quedan secuelas de ese accidente y a pesar de no poder jugar, se encuentra acompañando a sus compañeritos en el Mundialito de Trinidad.



Para el pibe la tarde del 19 de agosto pasado no se le olvidará jamás. Ese día en la Esquina Colorada los chicos de la categoría 2005 del "Bodeguero" jugaban por el torneo de LIFI contra Unión. "Tincho" encaró por la derecha para pasar al ataque, mientras desbordaba el pequeño chocó ante un rival -sin intención- y cayó, con la mala fortuna que su cabeza dio contra la pared. Ese fuerte golpe le provocó un coágulo en su cabeza que tuvieron que operar con urgencia y que por suerte a cinco meses de ese hecho, no le dejó ninguna secuela. "Gracias a Dios hoy él puede estar disfrutando aunque sea, de ver jugar a sus compañeros. Fue un gran susto porque podría haber sido peor. Cuando los médicos nos dijeron que era una operación de riesgo y que no sabían si Martín podía resistirla se nos vino el mundo abajo, pero pidiendo y rogando a Dios, hoy está acá sin ningún tipo de secuela", contó emocionada Daniela, la mamá del chiquito.

En acción. Los pibes del Bodeguero tuvieron a su hincha más especial en la tribuna mientras jugaban contra Más Fútbol Club. Del Bono terminó ganando ese encuentro por 3 a 1.



Para Martín su rutina cambió tras ese accidente. A pesar de que la recuperación fue mucho más rápida de lo estipulado -estuvo internado solo una semana- el chico hoy tiene que cumplir al pie de la letra un tratamiento duranta un año y eso quizás es lo que más le cuesta. Es que no puede jugar al fútbol ni correr, y eso -según su mamá- es lo que más le costó. "Martín ama jugar al fútbol, todo el día se la pasaba jugando y ahora no poder hacerlo es algo que le duele muchísimo. Al principio no quería ir a ver a sus compañeros, pero nos dijeron que para poder superar lo que había pasado tenía que ir y tenían razón porque le hizo muy bien", expresó Daniela quien agradeció a la Escuelita de fútbol de Del Bono, tanto al cuerpo técnico, los papás y los propios compañeros quienes incluso le mandaban videos por Whatsapp animándolo al jugador.



¿Cuándo volverá a jugar al fútbol? todavía no lo saben, pero confían que en agosto cuando se cumpla un año los médicos lo autorizarán, por lo pronto "Tincho" disfruta de poder estar acompañando a sus compañeros y si bien no sabe cuando podrá volver a defender los colores del "Bodeguero", él ya sabe que ya ganó el partido más importante: el de resistir esa dura operación cinco meses atrás.

Del Bono, categoría 2005

Matías Quintero, Lucas Sosa, Benjamín Quinsacara, Santiago Bolado, Agustín Chaparro, Valentín Hermoso, Martín Videla, Román Miranda, Samuel Ibañez, Santiago Gómez, Sebastián Riofrío, Facundo Vega, Axel Villanueva, Sergio Gallastegui, Uriel Arancibia, Axel Herrera y Ezequiel Aciar. DT: Miguel Chaparro.

Colón Junior, categoría 2005

Julián Matus, Alexander Oviedo, Mariano Mengual, Leonel Sánchez, Franco Brizuela, Francisco Navas, Joaquín Aguero, Ignacio Beja, Mateo Cuevas, Joaquín Delgado, Agustín Ladstatter, Daniel Pereyra, Cristian Barón, Nahuel Navarro, Matías Morales, Leandro Ávila, Walter Castro y Amir Mallea. DT: Raúl Oviedo.

Hermanos Fornari, cat. 2006

Alejandro Ortíz, Mauricio Rivarda, Leonardo Rodríguez, Maximiliano López, Facundo Bustos, Sergio Zambras, Fabricio Crespo, Josué Sánchez, Mariano Sarmiento,Dylan Reta, Kevin Oviedo, Gabriel Ibarra, Santiago Ortega, Juan Mereles y Santino Muriel.DT: Pedro Fornari.

Cabral, categoría 2006

Jonathan Castro, Leandro González, César Riveros, Elías Godoy, Huber Soria, Fran cisco López, Braian Olivarez, Yair Navarro, Axel Cardozo, Federico Cabaña, Matías Cornejo, Alan Saavedra, Tiago Castro, Santiago Huyema y Alejo Pizarro.DT: Gustavo Páez.

Atenas de Pocito, cat. 2007

Sergio Bustos, Enzo Quinteros, Jermías Vera, Agustín Navarrete, Agustín Calderón, Nicolás Cuello, Facundo Araya, Matías Trigo, Pablo García, Francisco Olmos, Enrique Pereyra, Juan Mercado, Jeremías Chaparro, Josué Gamboa y Enzo Moreno.DT: Javier Araya

Hermanos Fornari, cat. 2005

Fabricio Mereles, José Silva, Lautaro López, Mathías Flores, Gastón Molina, Franco Russo, Axel Barrio, Jonás Sidasmed, Alexis Rodriguez, Facundo Méndez, Gonzalo Mercado, Francisco Morán, Sebastián Castro, Lautaro Sánchez y Juan Cajas.DT: Pedro Fornari.

Los chilenos son multitud

Con el clásico "Chi-chi-chi-le-le-le" ellos animan a los pequeños cada vez que algún equipo chileno sale a la cancha. El vecino país se encuentra participando en el Mundialito con varios clubes, por eso es normal que en cada una de las sedes ellos sean multitud. Además, aprovechan para recorrer algunos destinos turísticos de la provincia.

El público acompaña

Quizás por el hecho de estar de vacaciones, durante toda el día, ya sea en los partidos de la mañana o por la tarde, las canchas donde se disputa el Mundialito cuentan con un gran marco de público. Y claro, los chicos llevan mucho tiempo esperando el Mundialito por eso ningún familiar quiere estar ausente.