Son días atípicos los que se viven a nivel mundial por la presencia del coronavirus, hace un buen rato decretado como pandemia mundial. Y en Argentina se van intensificando los recaudos y medidas de prevención para que el número de infectados crezca de la menor forma posible.

Por eso en el arranque se dio una imagen muy particular: Mariano Soso asumió como nuevo entrenador de San Lorenzo. Su arribo se dio sin periodistas y el que hizo las veces de conductor y entrevistador fue el propio Marcelo Tinelli, presidente de la institución. De esta manera, el también empresario y conductor televisivo volvió a su vieja profesión de periodista deportivo, mucho antes de la explosión que tuvo con Videomatch como conductor y luego empresario televisivo. El Cabezón estuvo acompañado por el "Beto" Acosta y el "Pipi" Romagnoli, encargado de la Secretaría Técnica del club, y así le dieron la bienvenida al DT en su nueva experiencia.

Sentados en el medio del campo de juego del Nuevo Gasómetro, Tinelli se mostró muy formal con un traje negro y el micrófono con el logo del club en su mano derecha. Soso, fiel a su estilo deportivo, tuvo la ropa de entrenamiento del club al momento de brindar su primera y atípica conferencia de prensa en Boedo. Previo a esta charla con el máximo dirigente y dos auténticos ídolos del club, Soso había dirigido su primer entrenamiento en el Bajo Flores donde marcó algunas premisas que pretende para su nuevo destino.

La nota se extendió por más de diez minutos y tuvo su transmisión en directo en las redes sociales de San Lorenzo, donde la gente opinó tanto de los dichos del flamante técnico como del rol de Tinelli.

"Me asumo como un DT comprometido. La forma que elegimos tiene que ver con contracción al trabajo. Horas en entender que el CT está llevando adelante con mucha responsabilidad la designación que tiene un club para que seamos conductores de un proyecto ambicioso. Me siento a gusto y feliz practicando esta profesión de esta manera. Disfruto con la gente que trabaja en el club en las distintas áreas. La construcción es colectiva. Un DT tiene su fuerza en la autenticidad. Me reconozco como un tipo que quiere seguir practicando esta profesión de esta manera", sostuvo el técnico.

PIONEROS

Los primos

El domingo, Huracán fue el primero en apostar por una conferencia de prensa muy particular debido al coronavirus. El entrenador Israel Damonte respondió preguntas a los cinco encargados de prensa del club que los periodistas enviaron vía Whatsapp.

> La trayectoria de Soso

A sus 38 años, Mariano Andrés Soso tendrá en San Lorenzo su sexta experiencia como entrenador. En su currículum figuran antes: Garcilaso (2015-16) y Sporting Cristal (2017), ambos de Perú; Emelec (2018-19) de Ecuador; de nuestro país, Gimnasia (2017) y Defensa y Justicia (2019).

Como algunos pocos casos en el fútbol, nunca jugó en Primera División de manera profesional y tuvo sus inicios en las juveniles de Newell"s.

Soso es Licenciado en Trabajo Social y viene de una familia que fue víctima directa de la última dictadura cívico-militar, por lo que la Memoria es un tema de militancia para él tanto presencial como en sus redes sociales. Su madre es Alicia Lesgart, referente en materia de derechos humanos en Rosario, y prima de María Amelia Lesgart y Rogelio Lesgart (desaparecidos en 1976 tras ser trasladados al centro clandestino de La Perla, Córdoba) y Adriana Lesgart (en 1979).