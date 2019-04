Piquete en La Bebida. Aunque no ganaron la carrera los piqueteros festejaron la retención del título por tercer año consecutivo. El 1 cambió de manos, de Naranjo a Tivani, pero la camiseta es la misma.



El final de la temporada llegó con una carrera atípica porque los tres candidatos al título de campeón estuvieron más lejos que cerca de la victoria en la prueba, circunstancia que los alejó de la posibilidad de provocar algún cambio en la tabla del certamen que, finalmente ganó Nicolás Tivani. El pedalista de la Agrupación Virgen de Fátima heredó la corona de su compañero de equipo, Nicolás Naranjo, que fue el único de los tres aspirantes que mantuvo cierta expectativa hasta el final de la carrera.



Después de los zarandeos que hubo en la prueba, que se explican en el recuadro de abajo, El ‘Ardilla’ Tivani y Laureano Rosas, quienes con 133,5 y 127,5 ocupaban los dos primeros lugares de la clasificación anual quedaron relegados a rodar en un tercer pelotón que a medida que se devoraban los kilómetros se iba distanciando más de aquellos que comandaban la competencia. Arriba había una treintena de hombres que marcaban el ritmo y peleaban la posibilidad de quedarse con la prueba, entre ellos iba Naranjo (120). Allí atrás sumidos en una lucha sin futuro, marcándose mutuamente viajaban, Tivani y Rosas.



Cuando restaban dos giros la diferencia de quienes se alternaban la punta con quienes viajaban en el pelotón superaba los 2 minutos. Tivani no pudo con su corazón de campeón e intentó un postrero esfuerzo para achicar diferencias, pero arriba con la gente del SEP controlando todo no mermaron el ritmo e hicieron estériles el esfuerzo individual. Por como estaban las cosas del trío de candidatos solo Naranjo tenía posibilidades. Pero tenía una única alternativa: ganar. Si el hombre de La Bebida, quería lograr por tercera vez consecutiva el título debía quedarse con los 15 puntos que otorgaba la carrera al ganador. Subir al segundo escalón del podio (12) no le alcanzaba.



A Naranjo, le pasó factura el esfuerzo que hizo para alcanzar la punta y no pudo concretar la meta del tricampeonato.

Momentos de la carrera

Primeras escaramuzas



Darío Díaz pega un palo en El Campo de La Bebida y rompe la armonía del pelotón. Por entonces no había pasado mucho y todavía estaban reunidos todos los candidatos a pelear por el título de campeón sanjuanino de Ruta.

Lucha en el pedemonte



Luego que Nicolás Naranjo arribara al grupo de cabeza los esfuerzos de sus compañeros ayudarlo no tuvieron éxito porque aunque por momentos controlaban las acciones, tras regular fuerzas sus rivales los atacaban para no dejarlos tranquilos y desgastarlos.