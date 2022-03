La temporada sanjuanina de ciclismo rutero va llegando a su fin y el equipo que más triunfos obtuvo en el ciclo 2021-2022 volvió a festejar en la tarde de ayer. Fue Gerardo Tivani, ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima, se quedó con el "Circuito a los departamentos Rivadavia y Pocito" que organizó el Club Juan B. Del Bono y que comenzó a bajarle el telón al ciclo 2021-2022.

Es que la prueba disputada en la siesta-tarde de ayer comenzó a bajarle el telón a un año ciclístico que si bien tuvo mayor cantidad de competencias que la temporada 2020-2021, no llegó a alcanzar la normalidad por no poder disputar la Vuelta Internacional a San Juan y tampoco por no tener continuidad como sucedía años anteriores. Lo cierto es que ayer, después de un mes de inactividad en San Juan debido al parate lógico -o quizás obligado- por la realización de competencias de renombre a nivel nacional como el Tour del Porvenir o la Vuelta de Mendoza, volvió a desplegar la pasión del ciclismo sanjuanino en las rutas.

El pelotón promedió el centenar de ciclistas contando juniors y damas, y si bien contó con la presencia de los seis equipos continentales sanjuaninos no todos presentaron sus plantillas completas. Gremios, por ejemplo, no contó con su capitán Laureano Rosas y Chimbas Te Quiero sigue padeciendo la ausencia de su carta fuerte como lo es Mauro Richeze, quien sigue recuperándose de la fractura de muñeca. Lo cierto es que el pelotón partió desde el coqueto Parque de Rivadavia y por la Ruta del Sol viajó hacia el Oeste por Libertador, luego por Galindez conectó la ruta y después de pasar por el Pinar y el Parque Faunístico, el grupo que intentó cortes pero sin éxito, retornó en la rotonda de la ex Cerámica. Después de pasar por calles de La Bebida y Marquesado, viajó hacia Pocito donde tres ciclistas se robaron la atención yendo al frente de la carrera: el salteño Juan Salas (Gremios por el Deporte), Iván Ruiz (Chimbas Te Quiero) y Juan Reyes (Mun.de Pocito).

El trío nunca llegó a sacar una diferencia considerable y por eso el pelotón, tirado de cabeza por la Agrupación Virgen de Fátima y el SEP, les dio alcance en el último de los cinco giros al circuito pocitano y terminó con la ilusión de los fugados de dar el golpe. Allí, en pleno corazón de Pocito, los hombres de la Agrupación Virgen de Fátima le levantaron el embalaje a Gerardo y el mayor de los Tivani respondió de la mejor manera. Gerardo sumó un triunfo más para el equipo. Para toda la Agrupación que sigue sumando méritos para que esta temporada sea inolvidable...

El “1”. Tivani ganó en sus pagos y le dedicó la victoria a todo el equipo que completará una temporada repleta de logros.

El cierre

Según el calendario rutero programado por la Federación Ciclística Sanjuanina, al ciclo 2021-2022 le quedará la competencia de cierre con el clásico circuito Aniversario La Bebida. En esta ocasión la organización le rendirá homenaje a Nicolás Naranjo. Resta la confirmación pero la prueba se correría el domingo por la tarde.

EL GANADOR DE LA CARRERA

Tivani: "Mi equipo hizo todo"

Siempre agradeciendo a sus compañeros pero también a todos quienes integran la Agrupación Virgen de Fátima, esos que hacen el trabajo detrás de escena, Gerardo Tivani celebró su victoria en el Circuito Rivadavia-Pocito. "Lo único que tuve que hacer fue rematar en los últimos metros pero el trabajo más importante lo hizo el equipo y gracias a Dios no los defraudé. Uno confía en estos compañeros, han hecho un trabajo enorme como lo hicieron toda la temporada, no tenía las mejores sensaciones pero gracias a Dios no les fallé", comentó Gerardo tras la victoria.