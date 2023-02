Un karting prestado a los 7 años fue el comienzo de Tobías Martínez en el automovilismo. De aquel niño que corría en el kartódromo Estornell hoy hay un joven de 21 años que celebró 14 temporadas en las pistas con su primer triunfo en el TC Pista, el último escalón de ascenso hacia el Turismo Carretera, la categoría más popular del país. El triunfo en Viedma lo llena de ilusión y le confirma que hasta ahora cada decisión en la planificación de su trayectoria fue acertada, como cuando tuvo que optar por el automovilismo o el hockey, o cuando debió decidir la categoría para dar el salto tras dejar la Fórmula. Sencillo, tranquilo, sin estridencias, Martínez es un hombre que parece transformarse dentro del auto y lleva al límite los más de 400 caballos de potencia de su Chevrolet detrás de un objetivo: ganar.

"Desde el primer entrenamiento en Viedma que tuve buenas sensaciones con el auto, que si bien era nuevo para mí lo sentí perfecto. Haber ganado en la primera fecha fue muy importante porque me da la tranquilidad del requisito cumplido si clasifico a la Copa de Plata (la que define al campeón). Ahora tenemos que sostener este rendimiento y mantener el auto competitivo hasta el fin de temporada", dijo Martínez.

Tobías reparte su vida entre el trabajo en la empresa familiar, dedicada al transporte y los viajes, y los entrenamientos. Si bien tiene rutina de piloto profesional (gimnasio, simulador y hasta psicólogo deportivo), cada vez le gusta más su rol en lo laboral y trabajar junto a su padre. Se trata de Gonzalo, su gran apoyo, quien le compró el primer karting y quien desde los 7 años que lo acompaña a cada carrera a lo largo y ancho del país.

"Por entonces ya jugaba al hockey en Banco Hispano. Pero llegó un momento en el que los fines de semana o me perdía las carreras o los partidos. Y aunque me gusta mucho el hockey, me quedé con el automovilismo. No tengo dudas de que si hoy no fuese piloto sería arquero de hockey", reveló Tobías.

Otro punto de inflexión fue a finales de 2019. Llevaba tres años en monoplazas (Fórmula Renault y Formula Renault Plus, con el título en esta última) y era momento de saltar a autos con techo. Las opciones eran los de turismo, con el TC 2000 como referencia a alcanzar, o hacer la escalera de la ACTC, que tiene varias divisionales formativas para llegar al Turismo Carretera. "El consejo de Facundo (Della Motta) fue fundamental. Él sugirió ir por el lado de la ACTC, porque aunque era un camino más largo había muchos aspectos positivos y dijo que me iba a gustar manejar estos autos. La verdad que eso fue decisivo porque de lo contrario hubiese perdido algunos años y recién ahora estaría empezando en la ACTC", confesó Tobías (sucede que el TC2000 atraviesa una crisis severa, perdió el apoyo de algunas terminales, tiene un parque acotado de autos y por eso intenta reconstruirse).

Tobías corrió en Fórmula Renault, FR Plus, TC2000, Copa Porsche, TC Pista Mouras, TC Mouras y TC Pista.

Entonces, en 2020 Tobías comenzó la escalera con el TC Pista Mouras, en el que fue campeón el año del debut. En 2021 subió al TC Mouras y fue el máximo ganador de la temporada, aunque finalmente quedó tercero en el campeonato. Pero eso le dio el paso al TC Pista al año siguiente y ahora viene de conseguir su primer triunfo. El camino desandado, hasta ahora, es impecable. "Me ilusiono con el salto al TC. Pero debo seguir aprendiendo, ganando experiencia. Por supuesto que voy a intentarlo esta temporada, pero no pasa nada si no lo consigo ahora y sucede en dos o tres años", destacó.

En tanto, confesó que además de poder ser campeón de TC, acuna otro sueño en el automovilismo. "Me llama mucho la atención el Dakar. Y si pudiera, alguna vez me gustaría vivir desde adentro esa experiencia, la de correr con mapas y estar horas y horas arriba de un auto, para seguir al día siguiente en otra etapa", dijo Tobías.