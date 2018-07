Amargado. Tobías Martínez siguió de cerca lo arreglos de su auto. Si bien el equipo ayer tarde ya lo tenía prácticamente listo, es una incógnita cómo quedará para la final de hoy, pues ya no hay ensayos en la previa.

La bronca y la impotencia le duraron buena parte de la tarde a Tobías Martínez. El sanjuanino, a poco de entrar a la última vuelta de la carrera de la Fórmula Renault 2.0, venía en la tercera posición y se ilusionaba con poder subir al podio en su casa, ante su gente. Pero increíblemente, su compañero de equipo, Guido Moggia, lo golpeó en forma burda desde atrás y mandó al sanjuanino contra los muñecos de seguridad, destrozando todo el frente del auto y sus deseos de festejo en casa.



Martínez se quedó con las manos vacías, a la vez que el comisariato deportivo recargó con 10 segundos a Moggia por considerar que su maniobra fue peligrosa, por lo que se ubicó octavo.

"Tengo mucha bronca. Moggia tuvo un error grave, no entiendo cómo pudo haber golpeado de esa manera mi auto. Yo venía bien, cuidando el tercer puesto, cuando en la frenada para ingresar a la Variante sentí que me pegaron desde atrás. El impacto me mandó hasta los muñecos de seguridad y se dañó todo el frente del auto", expresó Martínez, quien tampoco pudo entender por qué no excluyeron a su rival. "Es extraño. En general al resto de los pilotos nos excluyen por maniobras de ese tipo, como me pasó a mí en la fecha pasado cuando iba segundo y toqué a otro corredor. A veces ciertos apellidos pesan", sugirió Tobías.



El ganador, en tanto, fue Lautaro Martínez, mientras que el podio fue completado por Lucas Vicino y Exequiel Bastidas.



Hoy se correrá la segunda final de la Fórmula y Tobías largará octavo.