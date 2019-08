La participación de los atletas argentinos en los Juegos Panamericanos Lima 2019continúa este miércoles 7 de agosto, en lo que es el decimoquinto día de acción en la capital incaica.

Atletismo

17:20 Noelia Martínez en los 400 metros (Clasificación)

Básquet Femenino

15:30 Argentina vs. Colombia (Fase preliminar)

Ciclismo

11:00 Fiorella Malaspina y Fernanda Yapura (Contrarreloj femenino)

13:30 Rubén Ramos (Contrarreloj masculino)

Ecuestre

12:00 Salto individual (Ronda 2 de clasificación)

12:00 Salto por equipos (Ronda 1 de clasificación)

Esgrima

12:00 Isabel Di Tella y Josefina Méndez (Espada femenina – Ronda clasificatoria)

12:00 Stefano Lucchetti y Pascual Di Tell (Sable masculino – Ronda clasificatoria)

Fútbol masculino

22:30 Argentina vs. Uruguay (Semifinales)

Natación

13:00 Clasificación a las finales que serán a partir de las 22:30 horas: 200m libres: Federico Grabich

100m mariposa: Santiago Grassi y Roberto Strelkov

200m espalda: Florencia Perotti, Andrea Berrino, Agustín Hernández

4x100m relevo mixto: Federico Grabich, Andrea Berrino, Delfina Pignatiello, Guido Buscaglia

Pelota Vasca

11:00 Argentina vs. Perú (Frontenis Dobles masculino – Fase clasificatoria)

12:00 Argentina vs. México (Pelota de cuero – Dobles frontón masculino – Fase clasificatoria)

14:00 Guillermo Osorio vs. Martínez, de Perú (Frontón peruano – Individual masculino – Fase clasificatoria)

14:00 Melina Spahn vs. Diana Rangel, de Venezuela (Frontón peruano – Individual femenino – Fase clasificatoria)

16:00 Facundo Andreasen vs. Martín Letelier, de Chile (Pelota de goma – Individual frontón masculino – Fase clasificatoria Grupo B)

16:00 Argentina vs. Chile (Pelota de goma – Dobles frontón femenino – Fase clasificatoria)

17:00 Argentina vs. Uruguay (Pelota de goma – Dobles Trinquete Masculino – Fase clasificatoria)

Ráquetbol

12:00 María José Vargas vs. Paola Longoria, de México (Final por la medalla dorada)

Remo

11:00 Cuatro remos peso ligero masculino (Clasificación)

11:30 Dos remos largos masculino (Clasificación)

11:40 Cuatro pares de remos cortos masculino (Clasificación)

12:00 Par de remos cortos femenino (Clasificación)

12:10 Cuatro pares de remos cortos masculino (Clasificación)

12:20 Ocho remos masculino (Clasificación)

Tiro con arco

10:00 Damián Jajarabilla y Kevin Sábado – Arco recurvo masculino (Clasificación)

10:00 Eugenia González – Compuesto femenino (Clasificación)

13:00 Florencia Leithold y Gisela Yubrin – Arco recurvo femenino (Clasificación)

13:00 Iván Nicolajuk – Compuesto masculino (Clasificación)



Vela

13:00 Juan Bisio (Laser), José Fazio (Kiteboard), Lucía Falasca (LAser Radial), Martín Alsogaray (Sunfish), Eugenia Bosco y Mateo Majdalani (Nacra 17), Quagliotti-Soubié (Snipe) y Conte-Salerno-Giammona (Lightning) se presentan en Bahía de Paracas

15:00 Yago y Klause Lange (49er), Sol Branz y Victoria Travascio (49er FX), Bautista Saubidet (RS:X) y Celia Tejerina (RS:X)

Vóley femenino

17:00 Argentina vs. Estados Unidos (Fase Preliminar)