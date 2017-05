El más grande basquetbolista argentino de todos los tiempos, el bahiense Emanuel Ginóbili, anunció ayer que se tomará unos días para definir si sigue un año más en San Antonio o bien dice adiós, luego de la contundente eliminación de los Spurs 4-0 a manos de Golden State Warriors en la final de la Conferencia Oeste de la NBA. Si bien se mostró prudente, dio señales que a sus seguidores les enciende la esperanza de que podrá jugar una última temporada. "No es que no siento que no puedo jugar, me siento todavía útil. Siento que aporto, siento que todavía puedo", confesó Manu.



"Vamos a dejar pasar unos días porque tomar decisiones con las pulsaciones a 180 no es bueno. Depende de cómo me sienta de empezar otra vez la vorágine. También tengo para disfrutar otras cosas", sostuvo Manu en castellano durante la conferencia de prensa, luego de la derrota 129-115 y eliminación de San Antonio.



En la conferencia, un periodista norteamericano arrancó una humorada, al preguntar si Manu había anunciado en español su retiro y entre carcajadas el hombre que en julio cumplirá 40 años fue quien le aseguró que nada de eso había sucedido.



Minutos antes, y luego de haber aportado 15 puntos (¿tal vez sus últimos?), el AT&T Center atronó con un "Manu, Manu" cuando el técnico Greg Popovich lo sacó del rectángulo a 2 minutos y 24 segundos.

Ante semejante ovación, el argentino se tapó parte del rostro con una toalla, visiblemente emocionado.



"Fue impactante, lo valoro mucho. Sobre todo cuando uno no lo espera, mueve un montón de cosas, sensaciones encontradas, felicidad, dolor. Fue raro pero lindo", señaló. También recibió el aplauso de sus rivales, incluido los astros Stephen Curry (figura del encuentro, con 36 puntos) y Kevin Durant (29).

Y no es para menos, el bahiense es ganador de cuatro anillos en la mejor secuencia de la historia para los Spurs. A su vez, San Antonio saludó al bahiense por Twitter: "ManugonnaManu", y también el vencedor Golden State: "Much respect, Manu".



Popovich también lo homenajeó con el terciopelo de sus palabras: "Es un jugador especial, un ser humano especial. Se convierte en el corazón y el alma del equipo gracias a su competitividad. En ese sentido es único". Y agregó: "Tiene la actitud que tenían Kobe Bryant, Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird. Tiene la misma actitud. Juega con el mismo fuego. Siempre".



Además de los 15 puntos ante los Warriors, Manu dio 7 asistencias y 3 robos en 32 minutos. Los Warriors encadenaron un aplastante 4-0 en la serie y en la final enfrentarán al ganador de la Conferencia Este, cuya serie final favorece a Cleveland Cavaliers por 2-1 sobre Boston Celtics. (Fuente: DyN).

Manu debutó en la NBA el 29 de octubre del 2002 y hasta ahora jugó 1.205 partidos.

Opinión



"Es un ícono del básquet"





Darío Bustos - Pte Federación Básquetbol San Juan / Exjugador



"Manu es un ícono del básquet y no va ser superado fácilmente. Son de esos distintos que nacen cada mucho tiempo. Creo que puede jugar un año más porque físicamente terminó muy bien la temporada y ni hablar del aspecto mental. Es un jugador muy inteligente y su entrenador Popovich también, por lo que me parece que va a seguir teniendo su lugar en los Spurs. Puede ser como jugador o puede ser como asistente del técnico, pero va a continuar vinculado a San Antonio por su capacidad y fundamentalmente por su experiencia. Es un hombre que se hizo muy valioso para ellos".

Desde el martes, los Play Off locales





La Federación de Básquetbol de San Juan anunció que los Play Off del torneo local de básquet en Primera División comenzarán el próximo partes y las series eliminatorias se disputarán al mejor de tres partidos. La fase regular terminó con UVT como líder de la tabla de posiciones con 19 puntos, seguido por Jáchal (18 unidades), Estrella (17), Banco Hispano (17), Universidad (16), Lanteri (16), Ausonia (14), Inca Huasi (13), Urquiza (13), Isca Yacú (11) y Del Bono (11).



Los ocho primeros se metieron en los cuartos de final y el sistema de cruces determinó las siguientes llaves: UVT-Inca Huasi, Banco Hispano-Universidad, Estrella-Lanteri y Jáchal-Ausonia.