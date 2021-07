Se viene a San Juan el Turismo Carretera con una fecha especial denominada “Desafío de las Estrellas”. La categoría del automovilismo argentino más popular del país, y que en la próxima semana cumplirá sus 84 años, siendo la más antigua del mundo, se presentará con sus categorías TC y TC Pista en el Circuito San Juan Villicum y con la participación de Facundo Della Motta.

La fecha marcará la vuelta del público a los escenarios deportivos en la provincia, después del Gran Premio Coronación de diciembre del año pasado y sentará un precedente nacional con la implementación de tribunas para espectadores vacunados y no vacunados. Se decidió asignar una tribuna cuidada para espectadores sin vacunación. Para ello se han elaborado los protocolos respectivos, siguiendo todas las directivas que sean necesarias para asegurar el cuidado y el status sanitario de los espectadores.

De esta manera, vale tener en cuenta los siguientes puntos:

Se pondrán a la venta 3200 entradas, para espectadores con vacunación por COVID y para espectadores sin vacunación.

La venta se realizará el jueves 29 y viernes 30 de julio en el espacio San Juan Shopping, sito en Av. José Ignacio de la Roza 806 oeste, Rivadavia, en horario de 9 a 21 hs.

El valor de la entrada es de $400.- por persona y será solo válida para la jornada del domingo 1° de agosto.

Si bien hay dos días para la venta de entradas, las mismas se venderán hasta agotar stock.

Las tribunas Premium y Panorámica serán destinadas para espectadores vacunados.

La tribuna “Fin de Recta Larga”, es la destinada a espectadores NO vacunados. Buscando contar con una tribuna segura, se implementará un mayor distanciamiento entre espectadores.

Al momento de adquirir entradas a las tribunas de espectadores vacunados, deberán presentar el correspondiente Carnet de vacunación que así lo certifique.

Este Carnet o libreta de vacunación, también debe ser presentada al momento de ingresar al Circuito el domingo 1° de agosto.

Se venderán hasta un máximo de 4 (cuatro) entradas por persona, ya sean para tribunas de espectadores vacunados o la de NO vacunados.

Si una sola persona adquiere 4 tickets a tribuna de espectadores vacunados, deberá presentar al momento de la compra, las libretas de vacunación de las 4 personas, caso contrario no se le venderán las entradas, o bien podrá adquirir solo aquellas por la que presente libreta de vacunación.

El ingreso de espectadores menores de 18 años estará permitido bajo responsabilidad de sus progenitores, ya que su vacunación aún no está definida en nuestro país, pueden ingresar a cualquiera de las tribunas (Vacunados o NO vacunados), pero con su correspondiente entrada. Deberá certificar su edad al momento de comprar su ticket con la presentación de DNI, como así también en el ingreso al Circuito.

Todos los espectadores, sin excepción deben ingresar con el correspondiente tapa boca o barbijo, mantener el distanciamiento en tribunas y respetar las indicaciones del personal de seguridad.