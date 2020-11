A priori, ya pasó el bochorno. Ahora llega el momento de la acción en el verde césped, en este caso en el estadio de Independiente y, como ya se sabe, en el River Camp. Debuta el equipo de Marcelo Gallardo en esta Liga Profesional de Fútbol que le marcó la cancha al no dejarlo hacer de local en el centro de entrenamiento en Ezeiza, cuando incluso el presidente de la AFA, el sanjuanino Claudio Tapia, dio el visto bueno con aquel paseo por las instalaciones.

Pero el sábado a la noche, Marcelo Tinelli, presidente de la LPF, demostró su poder y Tapia, cuentan, debió ceder, aunque eso le vaya a traer más de un disgusto con Rodolfo D"Onofrio, presidente de la Banda.

Por eso, hay mucho más detrás del cambio de cancha para el duelo de hoy ante Banfield a partir de las 21.15 (por Fox Sports Premium), por la Zona 3, donde anoche al cierre de la edición se topaban en Mendoza, Godoy Cruz ante Rosario Central.

De esta forma, la Banda volverá a jugar por el torneo doméstico luego de ocho meses. Su último encuentro fue el 1-1 en Tucumán ante Atlético, que derivó en el título de Boca por la Superliga, al vencer al Gimnasia de Diego Maradona.

Sin competencia internacional en lo inmediato, dado que se enfrentará con Athletico Paranaense de Brasil por octavos de final el 24 de noviembre y 1 de diciembre, Gallardo dispondrá de lo mejor para el estreno en la Copa de la LPF.

El equipo que presentará ante Banfield será el que jugó regularmente en la Libertadores después del parate por la emergencia sanitaria mundial por el coronavirus, con el chileno Paulo Díaz ratificado como primer central tras la salida de Lucas Martínez Quarta a la Fiorentina de Italia. La intención de Gallardo es repetir esa formación el próximo sábado frente a Rosario Central para imprimirle ritmo de competencia con vista a la serie eliminatorias frente a Paranaense por el torneo continental.

Para Banfield este partido será el debut como entrenador de Javier Sanguinetti (49 años), excapitán y defensor histórico del club, poseedor del récord de presencias como jugador con 425 partidos.

El exdefensor no tendrá hoy a los delanteros Luciano Pons y Agustín Urzi.

Los mandaba "a mudar"



Humberto Grondona, hijo de Julio, el histórico expresidente de la AFA, opinó sobre la actualidad dirigencial y el escándalo entre River, AFA y Liga Profesional por el pedido del Millonario para jugar de local en su predio de entrenamiento de Ezeiza.

"La Superliga desapareció pero no tanto. Si bien se fue de Puerto Madero, está en Viamonte y las cosas siguen siendo igual. Antes había uno que resolvía las cosas bien o mal, lo insultaban, lo culpaban de todo, pero estas cosas que suceden no pasaban y no llegaban a pasar. Yo me imagino si alguien iba a pedirle al tercer piso la posibilidad de jugar en su predio, lo frenaba antes, ni le dejaba tocar la puerta y lo mandaba a mudar. No estoy de acuerdo en la forma que se demoró en decir que no se podía jugar ahí. Quizás lo hicieron, pero por otro lado insistieron", expresó Humbertito en Radio Villa Trinidad. A su vez, felicitó a la Liga y Tinelli: "River le da pelota a la Conmebol y no a la Liga Profesional o la AFA. Me gustó como se manejó la Liga".