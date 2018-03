Para el frente. El ex capitán de Jaguares, Agustín Creevy, salió a contestarle a Hugo Porta, quien afirmó que ve un equipo "sin alma". Hoy, en Liniers, para ganar en este año.

Jaguares arrancó este año una nueva etapa bajo el mando de Mario Ledesma y en tres presentaciones se vio un nivel bajo, cosechando tres caídas en fila. En ese contexto, en la semana se pronunció el jugar argentino más importante de la historia de este deporte, Hugo Porta, quien afirmó en una entrevista que ve en Jaguares "un equipo sin alma, que no representa a la identidad de los clubes argentinos". El que recogió el guante fue el referente y excapitán de la franquicia argentina en el Súper Rugby, Agustín Creevy, quien en el diario Olé puntualizó que "nosotros jugamos con el alma, el corazón, y por nuestros clubes. Nosotros somos los fieles representantes de nuestros clubes; yo de San Luis, y la camiseta la llevo siempre abajo" y agregó "no vengo por la plata, sino para poder crecer como jugador argentino, para darle algo a mi club y todo el rugby. No tengo ningún problema con Hugo; es más, puede venir a ver lo que nos sacrificamos día a día, lo que damos y lo que nos gusta aprender para que el día de mañana lleguemos a ser una de las potencias del mundo". Bajo este contexto, hoy los Jaguares buscarán su primer triunfo de la temporada cuando enfrenten a los Warathas de Australia, en encuentro válido por la 4ta fecha.



El encuentro se disputará desde las 18.40 en el estadio José Amalfitani de Liniers y será dirigido por el árbitro de Nueva Zelanda, Mike Fraser, con televisación en directo de la señal de cable ESPN+.



El equipo titular de Los Jaguares presentara dos modificaciones: ingresará el segunda línea Tomás Lavanini por Tomás Lezana; en tanto Santiago González suplirá a Bautista Ezcurra.



Los quince iniciales: Tuculet; Delguy, Orlando, González Iglesias, Boffelli; Sánchez, Bertranou; Ortega Desio, Kremer, Matera; Lavanini, Alemanno; Tetaz Chaparro, Creevy, Arregui.



Por su parte, los Warathas derrotaron en su primera presentación a los Stormers (34-27) y la semana anterior igualaron frente a Sharks en 24 tantos.

Antecedente

Que se repita

En el único enfrentamiento entre ambos equipos, Los Jaguares derrotaron la temporada anterior

categóricamente de visitantes a los Warathas por 47 a 20, en la victoria argentina más abultada bajo esa condición.