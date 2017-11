Tras cuatro años sin poder ganar en el Súper TC 2000, el entrerriano Mariano Werner (Peugeot 408) consiguió el primer lugar en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello, durante la décima fecha de la temporada. Su escolta fue Facundo Ardusso (Renault Fluence).

La carrera fue dura, sobre todo en las últimas vueltas, cuando Werner y Ardusso debieron luchar por los segundos de diferencia. Al final, Werner llevaba el Peugeot como podía, Ardusso no encontraba el hueco y Pernía se les puso a tiro, expectante. Pero el entrerriano se defendió hasta la última curva, para lograr el triunfo que no alcanzaba desde el 17 de agosto de 2014.

“Corrimos a muerte. Facundo tenía un auto superior y me pude defender. Di todo, no podía más. Frenando era complicado. Pensábamos ganar y se dio, derrotamos a un rival que está muy fuerte. Cuidé el auto donde podía, ellos tenían más carga aerodinámica y así y todo no podía escaparme", comentó el entrerriano tras la carrera.

Ardusso, por su parte, declaró: "Estoy muy feliz por el rendimiento y contento por lo que realizamos. Fue agotador el ritmo de carrera. Me hubiera encantado ganar pero Mariano hizo un gran trabajo. Lo busqué. Él estaba muy bien en las rectas, nosotros mejor doblando, pero no pude. Puse todo pero no fue posible".

Para completar las declaraciones del podio, Pernía indicó: "Este motor me permitió correr de igual a igual. Degasté mucho el auto y así y todo alcancé a los punteros. Creo que Facundo podía haber apurado más a Mariano pero a él le servía este resultado. Trabajamos en equipo durante todo el fin de semana y nos llevamos dos podios. Estamos muy firmes como equipo. Me dijeron que lo cuidara a Facundo y eso me limitó, pero trabajamos para eso".

Con estos resultados, Ardusso continúa al frente del certamen con 276 unidades, seguido por Werner con 255, quien le descontó algunos puntos tras la victoria.

Fuente: Campeones