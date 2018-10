La selección sanjuanina de hockey sobre patines Sub 15, 17 y 19, en la rama masculina, ganó el oro al ganarle a Mendoza en las diferentes finales. El Argentino de Selecciones se desarrolló en Entre Ríos y Santa Fe, donde tuvieron una buena actuación los equipos de San Juan, quienes llegaron a la final tanto en damas como en varones.

Las mujeres en las antes mencionadas categorías cayeron frente a Mendoza, consiguiendo la medalla de plata.

Por su parte, el equipo Sub 15 le ganó 3 a 2 a Mendoza mientras que los jóvenes de la categoría Sub 17 golearon al seleccionado mendocino por 5 a 1. Finalmente, los sanjuaninos Sub 19 consiguieron el oro por penales (3 - 0) frente a Mendoza también.

El torneo contó con la participación de Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan y Mendoza. Además, el encargado de seleccionar a los mejores para el equipo nacional, Juan Manuel Garcés, estuvo en los diferentes partidos observando el desempeño de cada jugador.

Cabe destacar que el año que viene se realizará el Mundial en Barcelona, por lo que el cuerpo técnico trabaja desde ahora para llegar en las mejores condiciones a la competencia.