El piloto mexicano Sergio Pérez (Racing Point), quien quedó en la última colocación en la primera vuelta, se recuperó y alcanzó una meritoria victoria en el Gran Premio de Sakhir, en Bahrein, de la Fórmula 1, en la penúltima competencia del calendario de la máxima categoría automovilística internacional.



La decimosexta y penúltima carrera de la temporada no contó con la presencia del actual campeón mundial, el británico Lewis Hamilton, quien padece coronavirus y le dejó su puesto en el equipo Mercedes al británico George Russell, que tuvo una muy buena performance, más allá del noveno puesto final.



El oriundo de Guadalajara, de 30 años y que todavía no tiene garantizada su butaca en la Fórmula 1 durante la temporada 2021 (a menos que sea piloto de pruebas en Red Bull), se sobrepuso a un arranque complejo y terminó abrazándose a su primer triunfo en la máxima división en su carrera número 190.



Pérez, quien había partido en la quinta posición en la grilla, recorrió las 87 vueltas al trazado corto de Sakhir (3593 metros de extensión), en un tiempo de 1h. 31m. 15s. 114/1000.



"Soñé diez años este momento. Tras la primera vuelta, la carrera estaba perdida. Pero no me dí por rendido y tuve mi premio. Ganamos por mérito nuestro, más allá de que (George) Russell era el piloto más rápido en pista", admitió "Checo", una vez finalizada la competencia.



El mexicano sufrió un toque en la primera vuelta de la carrera, junto al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quienes debieron abandonar.



Desde la última colocación, Pérez, cuyos mejores anteriores resultados fueron sendos segundos puestos en los Gran Premios Malasia e Italia 2012, empezó a remontar en la clasificación y supo acomodarse en lugares expectantes, ubicándose por detrás de los automóviles dominadores de la F-1: los Mercedes.



Tanto el finlandés Valtteri Bottas (quien lucha por el subcampeonato) como Russell (habitual piloto de Williams) parecían encaminarse hacia un 1-2 típico, pero una extraña equivocación de la marca alemana en boxes impidió esa coronación.



Es que, a poco del final, cuando se llevaban disputadas 64 vueltas, las dos máquinas de color negro pararon en boxes para recambio de neumáticos y los mecánicos cometieron errores imperdonables a este nivel profesional: les colocaron las gomas que eran para uno al otro piloto y viceversa.



Así, Russell se retrasó hasta la quinta colocación y empezó a pasar automóviles en el tramo final de la competencia, para ponerse segundo, a solamente 2s. 7/10 de Pérez.



Aunque, a falta de ocho giros, el británico debió parar nuevamente por un 'pinchazo' y perdió cualquier chance de triunfo. Russell terminó en la novena colocación, alcanzando sus primeros 3 puntos (2 por el noveno y uno por el record de vuelta) en el certamen.



El mexicano le dio la primera victoria al equipo Racing Point, que también festejó el tercer puesto del canadiense Lance Stroll, que terminó a 11s. 869/1000, según indicó un reporte del sitio de la Fórmula 1.



La segunda ubicación en la carrera quedó para un sorprendente francés Esteban Ocon (Renault), quien concluyó a 10s. 518/1000



El español Carlos Sainz (McLaren) terminó cuarto, a 12s.580/1000; el australiano Daniel Ricciardo (Renault) fue quinto, a 13s. 330/1000; y el tailandés Alexander Albon (Red Bull), a 13s. 842/1000.



Más atrás se situaron el ruso Daniil Kvyat (Alpha Tauri), el finlandés Bottas (Mercedes), el inglés Russell (Mercedes) y el británico Lando Norris (McLaren) para completar los diez primeros.



Principales posiciones del torneo: Hamilton (Mercedes) 332 puntos; Bottas (Mercedes) 205; Verstappen (Red Bull) 189; Pérez (Racing Point) 125; Ricciardo (Renault) 112; Leclerc (Ferrari) 98; Sainz (McLaren) 97; Albon (Red Bull) 93; Norris (McLaren) 87; Stroll (Racing Point) 74.