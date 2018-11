Por otro más. UPCN ganó con solidez la final de la temporada pasada ante Bolívar y logró dar su séptima vuelta olímpica. Para esta Liga nuevamente parte como favorito y buscará un inédito octacampeonato.

Después de aproximadamente 75 días de pretemporada, UPCN San Juan Voley finalmente saldrá a la cancha para disputar su primer partido oficial. Será por la fecha inicial de la Liga de Vóleibol de Argentina, cuando desde las 21 reciba a los neuquinos de Gigantes del Sur, en el Polideportivo Luján. Será el primer escalón de los sanjuaninos en su escalera hacia la defensa del título, que de lograrlo implicará alcanzar nada menos que la octava conquista, una marca que no tiene precedentes en el vóleibol nacional.



UPCN tuvo una pretemporada extensa pues no jugó uno de los torneos previos a la Liga, la Super Copa Master debido a que no estuvo de acuerdo con algunos aspectos de organización; por eso reemplazó esa competencia con amistosos ante Personal Bolívar, que tampoco jugó la Master por los mismos motivos. Los otros encuentros de preparación los hizo ante Caramuru Volei, de Brasil, incluso con un inédito paso por Jáchal. Sin embargo, por los puntos recién empezará a jugar hoy.



"Tenemos muchas ganas de competir, llevamos mucho tiempo entrenando sin jugar partidos oficiales y las expectativas son muy altas. Trataremos de ganar todo, como siempre; y mejorando día a día para lograr los objetivos", señaló Martín Ramos, capitán de UPCN.



Para esta temporada, los dirigidos por Fabián Armoa hicieron pocas incorporaciones para su formación inicial. A la base del armador Maximiliano Cavanna, el opuesto polaco Zbigniew Bartman, el central Ramos, el punta Nicolás Lazo y el líbero Sebastián Garrocq, sumó al central ruso Nikita Stulenkov y al punta brasileño Guilherme Hage, además de otros nombres de peso en los puestos de relevo. Se presume un equipo con alto poder ofensivo, una de las marcas identificatorias de juego que ha tenido UPCN y con el que pretende ser protagonista de la Liga.



Gigantes, en tanto, es un histórico de la Liga y un rival con chapa de aguerrido. Para esta temporada, además de sus referentes, como el central Javier Sánchez, sumó tres refuerzos cubanos, al armador Adrián Goide, el opuesto Miguel Gutiérrez y el punta Miguel Angel López.



Por otro lado, luego del partido ante Gigantes, que se jugará en Luján pues no está disponible el Cantoni, UPCN apenas tendrá descanso pues desde el lunes afrontará la novedosa Copa Libertadores. Los sanjuaninos serán anfitriones del nuevo torneo continental, que pretende emular a su par de fútbol, en un weekend en el que se jugará la primera rueda de su grupo, en el que además de UPCN estarán los brasileños de Sesi SP y Funvic/Taubaté, además de los santafesinos de Libertad Burgi. La Copa Libertadores sí se disputará en el Aldo Cantoni entre el 5 y de 6 de noviembre, con dos partidos de alto vuelto por jornada.