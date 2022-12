Sin sobresaltos y contundencia, UPCN superó este viernes a Defensores de Banfield y se recuperó de la caída en la fecha anterior, para sumar nuevamente de a tres. Por el Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina, los sanjuaninos ganaron por 3 a 0 (25-15, 25-21 y 25-22), con Gabriel Santos como máximo anotador: 18 puntos. De esta manera, UPCN alcanzó su sexto triunfo en ocho fechas y de momento recuperó el tercer lugar en la tabla. Por su parte, el próximo compromiso del campeón será este domingo a las 11, cuando se enfrente a Monteros Vóley, provisoriamente el líder de la LVA, en el estadio de Once Unidos (va por TyC Sports Play).

Fue un monólogo sanjuanino en el primer set. Armoa Morel fue el capataz del ataque de UPCN, que además sumó desde el saque con Mosquera y Gabriel. Con 10 puntos de ventaja, el campeón avanzó para cerrar rápido el juego e imponerse por 25-15.

El Defe reaccionó en la segunda parte, sorprendiendo por el centro con Gallardo, para ir parejo ante UPCN. Pero los sanjuaninos se adelantaron con puntos seguidos de Gabriel y a pesar de que el rival buscó la paridad y se acercó sobre el cierre, UPCN fue más efectivo y ganó 25-21.

En la tercera parte, los dirigidos por Fabián Armoa no bajaron el pie del acelerador. El equipo, fuerte en todos los fundamentos, se mantuvo como el dueño del juego y no le dio chances al rival, que de todos modos no bajó nunca los brazos. Fue 25-22 y 3-0.

SÍNTESIS

UPCN San Juan Vóley: Sebastián Brajkovic, Gabriel Santos (18); Carlos Mosquera (10), Flavio Rajczakowski (5); Manuel Armoa Morel (15), Ignacio Spelt (5). Líbero: Nicolás Perren. Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: -.

Defensores de Banfield: Ignacio Bernasconi (1), Pedro López (8); Rodrigo Palumbo (), Agustín Gallardo (9); Lucas Ibazeta (9), Luis Gorosito (9). Líberos: Lucas Herrera, Lautaro González. Entrenador: Leandro Alegre. Ingresaron: Martín Adelsflügel, Gonzalo Rolle, Facundo Grondona (1), Bruno Arguinzonis (1).

Parciales: 25-15, 25-22 y 25-21.

Arbitros: Cristian Chunco y Ricardo Cabrera.

Estadio: Once Unidos.