Los clásicos siempre atraen, no importa el contexto. Y el vóleibol sanjuanino tiene el suyo, el de UPCN con Obras, que desde hace 11 años atrae a los simpatizantes de la disciplina, por lo que es seguido incluso por aquellos que no son de alguno de los dos clubes. El nuevo derby provincial se jugará mañana, desde las 22 y en el Aldo Cantoni, en un adelanto del partido que debían disputar en enero por Liga de Vóleibol Argentina. Se viene un choque de dos equipos plagados de figuras y estrellas, en el que Los Cóndores buscarán extender su historial a favor y en el que Obras buscará descontar.



Hasta ahora, los dos representantes sanjuaninos en la Liga Argentina jugaron 26 partidos oficiales, entre el certamen nacional y Copa ACLAV.



De ellos, los del sindicato se impusieron en 23 ocasiones, mientras que Obras ganó 3 veces.



El historial se abrió en la temporada 2007/08, cuando UPCN empezó a jugar la Liga y aquel primer partido jugado en el Aldo Cantoni fue para Obras, pero luego Los Cóndores comenzaron a inclinar la balanza.



Por su parte, hay que tener en cuenta que después de la temporada 2008/09 hubo un parate en el clásico tras el descenso del conjunto de calle 25 de Mayo, hasta que volvió a la Liga A1 en el certamen de 2013/14.



El derby sanjuanino guarda duelos muy intensos, como las series de semifinales 2015/16 y de cuartos de final 2017/18, en los que clasificó UPCN luego de partidos a todo o nada.



Y además, ostenta dos de los encuentros más largos del vóleibol argentino de elite.



Allá por la temporada 2015/16, en un juego pendiente del séptimo weekend de la Liga Argentina, el clásico empezó a las 22 de un miércoles y terminó a la 1 de la mañana del jueves. Luego de tres horas de juego, UPCN ganó 3-2 con maratónicos parciales de 22-25, 30-28, 27-29, 30-28 y 15-12.



El otro partido que también quedó grabado a fuego fue en esa misma temporada pero por Copa ACLAV, en ese caso con triunfo de Obras, por entonces dirigido por Chiqui Wiernes. Aquella vez venció en tie break, en un choque que se extendió durante nada menos que 135 minutos.



Por otro lado, Obras no derrota a UPCN desde hace dos temporadas. La última vez fue en la 16/17, cuando venció por 3-0, que es la única vez que pudo ganarle a Los Cóndores en sets corridos. Desde entonces UPCN hilvanó ocho victorias seguidas. Los dos juegos de temporada regular de la Liga 16/17 y los tres de la serie de cuartos de final; a la vez que en la temporada pasada, los conducidos por Fabián Armoa se impusieron en la ida y la vuelta de la ronda clasificatoria de Liga y luego en fase de grupos de la Copa ACLAV.



De todas maneras, la previa quedará reducida sólo a cifras cuando mañana salgan nuevamente a la cancha y se vean las caras. El clásico está servido.

Entonado. El heptacampeón argentino viene de ganarle a River por Copa ACLAV, aunque en su último partido de Liga cayó ante Monteros. Dos de dos. Obras se impuso en los dos partidos que jugó por Liga Argentina, al superar a Gigantes del Sur y Monteros Voley.

El partido es un adelanto del 7 mo weekend. La vuelta será recién en marzo.

--Con acceso para locales y visitantes --Como este partido tiene como local a Los Cóndores es que habrá acceso para anfitriones y visitantes en el estadio Aldo Cantoni. Así, la dirigencia de UPCN anunció que los simpatizantes de Obras tendrán asignada la cabecera Norte del complejo.



De este modo, los seguidores de Obras deberán acceder por el portón Norte de calle Urquiza, mientras que los de UPCN lo harán por los accesos de San Luis y de Urquiza y San Luis.



De todas maneras, como el vóley sigue siendo un deporte íntimamente vinculado a las familias y a lo largo de los años jugadores de ambos clubes han defendido las dos camisetas es que suele verse la convivencia de simpatizantes de ambas instituciones en las mismas tribunas, independientemente de la división.



Por otro lado, las boleterías del estadio se habilitarán aproximadamente dos horas antes del inicio del partido.

Entradas

50

Pesos costará la entrada general para ver el duelo entre UPCN y Obras. La platea Oeste tendrá un costo de $70 y los afiliados a UPCN con tarjeta magnética ingresarán gratis.