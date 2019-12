Primer tiempo. El armado de Sebastián Brajkovic dejó abierto el bloqueo de Bolívar y Maximiliano Gauna está listo para el remate. UPCN se quedó con el clásico y es finalista.

UPCN buscará cerrar el 2019 de la mejor manera, nada menos que con un título. Y es que el conjunto sanjuanino se metió ayer en la final de la Copa Argentina de vóleibol, tras derrotar a Bolívar en una de las semifinales. De esta manera, esta noche irá por la vuelta olímpica y la clasificación al Campeonato Sudamericano de Clubes cuando desde las 22 enfrente a Gigantes de Sur, que por la otra llave eliminó anoche a Obras. El partido se llevará a cabo en el estadio Ruca Che, de Neuquén, y podrá seguirse por TyC Sports.



UPCN, que había perdido los dos juegos previos ante Bolívar (por fase regular de Liga Argentina), hizo gala de equipo aguerrido y sacó adelante un partido complicado. Es que lo empezó perdiendo, lo dio vuelta, estuvo a un punto de meterse en la final pero el rival lo remontó para forzar el tie brek y luego liquidó al Celeste en un quinto set arrasador. Los sanjuaninos se impusieron por 3 a 2 con parciales de 16-25, 25-19, 25-22, 26-28 y 15-9, con un gran trabajo de su punta cubano Miguel López.



Así, UPCN además rompió el invicto de Bolívar, que acumulaba 12 festejos consecutivos (1 de Super Copa, 10 de Liga y 1 de Copa Argentina).



El partido fue intenso, con dos equipos con mucha potencia en ataque y que se resolvió a favor de Los Cóndores por la solvencia y la efectividad del equipo. El máximo anotador de la tarde fue López, con 26 puntos; mientras que el opuesto de Bolívar, Jesús Herrera, sumó 24.



Tras el juego entre UPCN y Bolívar, Gigantes y Obras salieron al campo de juego para afrontar la otra llave de semifinales, que quedó para el local tras vencer por 3 a 1. Los sanjuaninos tuvieron un muy buen primer set, en el que no le dieron chances al local y ganaron por 25-23, un resultado parcial un poco más apretado de lo que pasó en cancha.



Sin embargo, Gigantes del Sur reaccionó y empató en la noche al imponerse 25-22, con una buena faena de su opuesto, el sanjuanino Bruno Lima (ex Obras).



El Dino no bajó el nivel y descontó 25-16 en la tercera manga, para luego cerrar 25-19, empujado por su público y ante el desconcierto de los sanjuaninos.



De esta manera, tras haber jugado en fase clasificatoria, UPCN y Gigantes volverán a verse las caras ahora en la final (en La Superiora ganó el local 3-1); mientras que Obras y Bolívar jugarán por el tercer escalón del podio.

Obras y Bolívar jugarán por el tercer puesto a las 19 (TyC Sports Play).

Bloqueado. El remate de Bruno Lima ante su exequipo ya fue bloqueado por los cubanos Javier Concepción y José Romero. Obras empezó bien pero no pudo sostenerlo.



Lo que está en juego



La Copa Argentina, antes llamada Copa ACLAV, no sólo le dará al ganador el título del tercer torneo de la temporada (empezó con la Super Copa y siguió con la Liga Argentina, que ahora está en receso), sino también entregará dos clasificaciones. Una será al Sudamericano de Clubes, que será en marzo próximo, y la otra será a la Super Copa 2020/21.