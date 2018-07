Intenso. Ezequiel Mena (UVT) y Facundo Montigel (Bancaria) luchan, desde el piso, por una bocha en la zona media. Así fue el inicio del partido. Parejo y de un ida y vuelta permanente. En el complemento el líder UVT dominó a voluntad.





La cosa no pintaba nada bien. UVT jugaba en casa, aprovechaba que el otro líder (Concepción) estaba cumpliendo fecha libre y enfrentaba a un equipo (Bancaria) potencialmente inferior. Pero las papas estaban que quemaban, porque el trinitense no sólo perdía sino que mostraba un juego anodino y demasiado nervioso. Pero bastó que entraran dos pepas en ese primer tiempo y que después hiciera pesar su categoría en el complemento para que la UVT consiguiera un justificado triunfo, por 6-2, ante Bancaria y la torta cambió por completo. Ahora no sólo se distanció a tres puntos por sobre el Azul de la Villa Mallea sino que le quedan dos rivales más accesibles de los que tendrá que enfrentar Concepción. Es decir que, con seis puntos en juego, la corona del Apertura del hockey sobre patines local está a la vuelta de la esquina para los dirigidos por José Luis Bertrán.



Anoche el partido no se le presentó nada sencillo al Comunitario. Es que Bancaria, bien estructurado, tuvo la capacidad para defender bien agrupado y sacar rápidas contras que empezaron a lastimar al puntero.



En una de esas réplicas, Nicolás Postigo tiro, la bocha dio en Andrés Sillero, y se le coló al "Pachata" Gómez. Sorpresa. No por el desarrollo del partido sino por los pergaminos que traían ambos. UVT buscó reaccionar y recién lo logró cerca del final de la primera etapa. Primero Franco Ceschín y después "Eze" Mena se llenaron la boca de gol y cambiaron la historia.



En el complemento, luego de la lavada de cabeza en el camarín, UVT ajustó todo y los goles fueron cayendo como fruta madura. Bancaria nunca se entregó. Es más, por momentos siguió complicando al local, pero estaba claro que existe una diferencia de potencialidades y de efectividad de uno y otro lado. Entonces la balanza se inclinó definitivamente para el lado del único líder que ahora tiene el Apertura. Sorprendió Bancaria pero terminó ganando la UVT. Era lógico.

De festejo. Los jugadores de UVT abrazados, festejando uno de los goles ante Bancaria, mientras un rival lo sufre. El Comunitario recompuso su imagen y ganó bien.





>>En la próxima, UVT visita a Lomas

La décimo octava fecha del torneo Apertura se desarrollará la semana venidera, específicamente entre martes 31 del actual y miércoles 1 de agosto. En el primer día jugarán: SEC-Bancaria, Caucetera-Huarpes, Hispano-Colón y Estudiantil-Media Agua.



Al día siguiente, se disputarán los otros cinco partidos. Con la diferencia que jugarán los que están en la lucha por la primera colocación. Así, el líder UVT visitará a Lomas de Rivadavia, Concepción hará lo propio frente a B´ Rivadavia, mientras que Olimpia visitará a Unión.



Los otros dos partidos serán Social San Juan-Richet Zapata y Valenciano-Sarmiento. En la ocasión, Aberastain cumplirá con fecha libre.

EL RESTO DE LA FECHA

Olimpia cayó con Social

Entre los otros partidos, Olimpia, en su cancha, cayó ante Social San Juan por 4-3. Para el Decano convirtieron los goles Federico Balmaceda (2) y Juan Travasino (2). Descontaron para los Turcos, Jerónimo García (2) y Federico Ortiz.



A su vez, el SEC le ganó 7-6 a Caucetera. Para el Gremial anotaron Guille Babick (3), Santiago Serafini (2), Víctor Núñez y Santiago Díaz. Descontaron para Caucetera, Lucas Peralta (2), Emanuel Rodríguez (2), Tomás Bustos y Federico Puentedura.



Por otro lado, Sarmiento derrotó 5-4 a Hispano. Para el ganador marcaron Diego Olaya (3), Fabricio Marimont y Gonzalo Reus. Descontaron Javier Amat, Diego Ruiz y Juan Cruvelier. Y Richet venció 7-3 a Valenciano, con goles de Federico Mura (3), Mauricio Videla, Maxi Oliva, Lucas Semeraro y Alexis Pandolfini. Descontaron Gonzalo Gómez (2) y Josi García.



Por otro lado, el martes, cuando empezó la 17ma. fecha del Apertura, se dieron éstos resultados: Media Agua 5 - Lomas de Rivadavia 4; Colón Junior 1 - Estudiantil 2; Aberastain de Pocito 4 - Unión 5; Huarpes 2 - Barrio Rivadavia 6.