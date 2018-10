Con el corazón. La bocha se le levanta a Víctor Bertrán pero igual el jugador de la UVT se las arregla para sortear la doble marca de los jugadores de Banco Mendoza. En el partido decisivo, el Comunitario se las arregló para ganar y es semifinalista.

Tremendos partidos salieron anoche los choques decisivos por los cuartos de final de la Liga A-1 de hockey sobre patines. Y lo más llamativo es que el destino dejó una semifinal entre sanjuaninos y la otra entre mendocinos. Más emocionante y llamativo imposible. Porque la final ya tiene asegurado un lugar para un equipo sanjuanino y otro para un mendocino.



Acá, en San Juan, se jugarán el alma por llegar a la final UVT (el actual campeón) frente a Concepción. Allá, en Mendoza, lo harán Andes Talleres contra Murialdo (el campeón sudamericano vigente).



Anoche, UVT derrotó 3-1 a Banco Mendoza. Los goles del Comunitario fueron de Mariano Ortiz (2) y Andrés Sillero. Descontó para la visita Juan Arlandi.



Por su parte, Andes Talleres goleó 14-5 a Richet. Los goles del Matador los anotaron Renzo Comandone (4), Juan Cerezo (3), Enrique Muzzio (3), Matías Fernández (2), Juan C. Fontán y Facundo Estrada. En tanto para el equipo de Las Colonias anotaron Maxi Oliva (3), Martín Ginestar y Federico Mura.



A su vez, en Mendoza, Murialdo le ganó 6-4 a Social. Todos los goles del Canario los marcó Joaquín Vargas. En tanto para el Decano marcaron Carlos López (2), Mariano Velázquez y Matías Martín.



Por último, en La Barraca, el choque entre el local y Concepción se definió recién en los penales. En el tiempo regular (que finalizó 6-6) anotaron goles para Valenciano, Leandro Rosselot (3), Gonzalo Gómez, Maxi Ortiz y Josi García. Para el Azul lo hicieron Martín Maturano (4), Ariel Romero y Damián Páez. Luego, en el tiempo de alargue, Ariel Romero puso en ventaja a la visita pero Leandro Rosselot volvió a empardar el tablero. Ya en los penales, la victoria quedó para Concepción por 2-1 con goles de Luna y Romero. Para La Barraca el único que anotó fue Rosselot. La figura en los penales fue Mauro Puzzella, que atajó cuatro tiros.



Por la Liga A-2, SEC le ganó 5-2 en alargue a B´ Rivadavia. Entonces, las semifinales serán Hispano-Estudiantil y Olimpia-SEC.

En el aire. La bocha cerca de los rostros de Ariel Romero (Concepción) y de Leandro Rosselot (Valenciano). Partidazo en La Barraca, que se definió recién en los penales para los azules. (Fotos: Daniel Arias)

Las semifinales son UVT-Concepción y Talleres-Murialdo.

Clausura local: hoy larga la 7ma fecha



Con cinco partidos (cuatro de la Zona Plata y sólo uno de la Zona Oro) dará comienzo esta noche la séptima fecha del torneo Clausura del hockey sobre patines sanjuanino.



Hoy, en el único partido de la Zona Oro, jugarán Olimpia con Sarmiento, esto desde las 21,45. Los choques por la Zona Plata serán: Media Agua vs. Caucetera, Richet Zapata vs. Unión (el equipo de Las Colonias pidió jugar hoy pese a que lo podría haber hecho mañana), Colón vs. Bancaria y Aberastain vs. Huarpes, todos desde las 21,45.



El miércoles, en tanto, se completará la fecha con cuatro partidos, tres de ellos por la Zona Oro. Así, los choques serán Social San Juan vs. Hispano, Valenciano vs. UVT y Concepción vs. SEC. Mientras que por la Zona Plata se medirán Estudiantil vs. B´ Rivadavia. Todos los partidos comenzarán a las 21,45. Lomas de Rivadavia cumplirá con fecha libre.