Tenía que salir así. Peleado, intenso, dramático. Un partido de esos que no se olvidan fácilmente. El rótulo perfecto para una final. Y el título del Sudamericano de hockey sobre patines, en varones, quedó en manos de la UVT. Un campeón en mayúsculas. Y un rival, Lomas de Rivadavia, que también jugó a la altura de las circunstancias. Ganó el equipo trinitense por 5-3 pero la emoción y adrenalina estuvo a flor de piel hasta el último suspiro. Las más de 6.000 personas que colmaron el mítico "Aldo Cantoni" aplaudieron de pie la definición. Los jugadores de los dos equipos se lo merecían. Dieron todo. La gloria tenía que quedar para uno, pero el otro también se tuteó con ese sueño.

El partido arrancó a mil. Los dos buscando desnivelar desde el principio. Hasta que antes de los 4" el arquero de Lomas, Garramuño, tocó casi sin proponérselo al pibe Sillero. Penal. Balmaceda no perdonó y clavó el 1-0 para UVT. Apenas 16 segundos después un tiro de Núñez tocó en el propio Garramuño y se fue al fondo del arco. El 2-0 en tan poco tiempo era cuesta arriba para Lomas. El equipo de Otiñano apretó los dientes y fue por el descuento. Se lo perdió dos veces Gómez y el arquero Alvarez empezó a agigantarse. Hasta que a los 11" Bertrán le dio forma a una contra de Lomas y descontó.

Peleado. Balmaceda intenta pasar ante la marca de Martín y el cierre de Maturano. Atrás, miran la acción López y Marimont. Así fue de intenso todo el partido.

Después se dieron dos libres directos pero los arqueros reaccionaron bien ante los ejecutores López (para UVT) y Maturano (para Lomas). A esa altura, por lógica, el gasto lo hacía el equipo de Rivadavia. No extrañó entonces que lograra el empate con un tiro lejano de Maturano, cuando su compañero Bertrán se iba por una fuerte contractura. Parecía que así se irían al descanso pero UVT metió otro puñal. Faltando 40" Ortiz volvió a poner en ventaja al Comunitario.

El complemento arrancó al mismo ritmo. Casi frenético. Y la velocidad de las acciones llevó como consecuencia choques impensados. Con golpes peligrosos y con otros más con olor a simulaciones.

El juvenil Aciar, recién ingresado en UVT, elevó el tablero a 4-2. Lomas no se entregó y volvió a descontar a través de Martín. En el reloj el final se acercaba en forma inexorable. Lomas era ataque puro. UVT todo para la contra. Y, cuando caía el telón, un libre directo para el Comunitario que López cambió por gol puso el broche para un partidazo. El hockey y la gente agradecidos por un espectáculo inolvidable.

Copa y festejo. Los jugadores de la UVT le dan rienda suelta a su alegría luego de recibir la copa. Luego de un partido emotivo hasta el cierre le ganó a Lomas.

VOCES GANADORAS

La felicidad en los rostros



UVT era todo festejo, abrazos y alegría tras esa final emocionante. Mariano Ortiz dijo: "Es una felicidad inigualable. Al principio del torneo tuvimos un tropezón pero tuvimos fuerzas para recuperarnos. Todos los partidos fueron duros, más esta final".

Federico Balmaceda señaló a su vez: "Crecimos con el mismo Campeonato. Sabíamos que hoy sería un partido complicado pero supimos responder". A su lado Víctor Núñez aclaró "lo de Colón fue una piña pero con esfuerzo salimos adelante". Por último, el arquero Martín Alvarez dijo: "Es el premio a un grupo que se esforzó. Lomas fue un gran rival".

Parejo. Gonzalo Gómez corta un avance de Matías Sillero. Lomas estuvo siempre abajo en el tablero. Se acercó pero no le alcanzó.

La Copa Intercontinental



Por ahora es sólo un rumor que trascendió pero aún no hay ninguna confirmación. Inclusive el propio titular de la Confederación Sudamericana, Moacyr Junior, aclaró que es un tema a definir.

Los dos finalistas de ayer -UVT y Lomas- jugarían la Copa Intercontinental con los dos representantes de Europa: el Trissino de Italia y el Valongo de Portugal. No serán Benfica y Barcelos de Portugal porque la Golden Cup (que la jugaron los poderosos) aún no está reconocida oficialmente. No se conoce fecha ni lugar de la competencia.