Histórico. Ángel Di María, a los 35 años, confirmó que jugó ante Brasil su último partido de Eliminatorias y se irá de la Selección tras la Copa América del 2024.

Dejó atrás las burlas y se convirtió en un auténtico "héroe" futbolístico de la Argentina. Ya quedaron en el olvido los memes sobre su condición física endeble en las finales que disputaba con la albiceleste y que solían terminar en un desgarro o contractura. Ahora es todo lo contrario. Es el Fideo de la gente, un mote que se ganó en base a un enorme sacrificio desde que vendía carbón en su Rosario natal para ayudar con la comida en casa. A ese esfuerzo tremendo, que lo llevó a los mejores clubes del mundo como Real Madrid, Manchester United, Juventus o París Saint Germain, por citar algunos ejemplos, se le sumó que con Argentina fue uno de los máximos artífices de destrabar el mote de "cebollitas" luego de las tres finales perdidas entre 2014 y 2016. Y se convirtió en nada menos que el goleador de finales que dieron títulos a un país ávido de festejos. Se trata de Ángel Di María, quien a los 35 años ratificó su idea de retirarse de la Selección luego de la Copa América del año próximo en Estados Unidos, donde la Argentina buscará retener la corona obtenida hace dos años en el mítico Maracaná.

Di María está con contrato vigente en Benfica, de Portugal, y se rumorea que podría cerrar su carrera en Rosario Central.

"Bueno, llegó el último partido de Eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy", fue lo primero que escribió Fideo, quien ingresó en el segundo tiempo ante Brasil el martes pasado y fue el capitán tras la salida de Messi.

El rosarino confirmó así lo que venía diciendo postítulo en "Qatar 2022", con que su ciclo se estaba cerrando. De ahí, se entienden los festejos en el Maracaná con él de abanderado y llevado en andas por Leandro Paredes al grito de "Fideo no se va, Fideo no se va...". Justamente el volante central le hizo un posteo al propio Di María: "Te vamos a intentar convencer una vez más".

Ángel quedará en la historia por su goles en finales clave. El primero se dio en los Juegos Olímpicos de "Atenas 2004" con su picada ante el arquero nigeriano para el 1-0 y el primer oro de la historia para el fútbol. En el 2021, aún se palpa la también "vaselina" sobre el cuidapalos brasileño para el 1-0 ante Brasil y quedarse con la Copa América, el primer título en la Mayor luego de 28 años. A mediados del año pasado se hizo gigante con otro zurdazo para el 3-0 en la Finalissima ante Italia, en Wembley. Y ni hablar de diciembre de 2022 en Lusail, Qatar, para en ese momento Di María poner el 2-0 ante Francia en la histórica final.

> La esposa: "Sos eterno"

El posteo del volante Ángel Di María a través de las redes sociales generó miles y miles de interacciones, como la de sus compañeros, que intentarán convencerlo para que continúe, o la de Jorgelina Cardoso, su esposa y madre de sus hijas.

"Siempre tomaste las decisiones en el momento correcto, te apoyo y te acompaño como siempre... Sos eterno Di María, quedaste en la memoria y en el corazón de cada argentino. A escribir el próximo capítulo... Qué hermoso libro! Te amo fuerte corazón de la familia", reza el posteo de Jorgelina en Instagram.

El Fideo cerró así su etapa en las Eliminatorias Sudamericanas como el segundo jugador con más partidos jugados (52) en la Selección Argentina, sólo por detrás del capitán Lionel Messi (65).

El campeón de América, Finalissima y del mundo cerrará su ciclo con la camiseta del combinado albiceleste en la Copa América de Estados Unidos, que se disputará del 20 de junio al 14 de julio del 2024, ya que la reanudación del torneo clasificatorio será recién en septiembre del año próximo.

En mundiales

4 Las participaciones con la selección de Argentina de Ángel Di María en los torneos ecuménicos. Se resalta el título en “Qatar 2022” y el subcampeonato en “Brasil 2014”. Además jugó en “Sudáfrica 2010” y “Rusia 2018”.