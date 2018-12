Pura alegría. El colombiano Cardona ya se despachó con su golazo y sale a festejarlo como se debe. Boca casi que no había llegado pero cuando lo hizo metió ese puñal y lo terminó ganando en Avellaneda.

Buenos Aires, Télam



Boca Juniors, con un mix de habituales jugadores titulares y suplentes, superó ayer como visitante a Independiente por 1 a 0 con gol del colombiano Edwin Cardona a los 12 minutos del segundo tiempo.



Los primeros 25 minutos de juego fueron todos del local, que dominó y generó varias situaciones claras de gol pero no las concretó.



A los 9m. a Nicolás Domingo le quedó un rebote y su zurdazo dio en la parte externa de la red.



Fue un gran inicio de Independiente, con mucha intensidad y ocasiones de riesgo, con un muy activo y participativo Gigliotti, quien estuvo poco preciso para definir. En ese marco volvió a llegar el local, a los 33m., cuando Andrada le tapó de gran manera un remate a Benítez.

Boca no tuvo salida clara, porque Gago fue bien presionado por Benítez, y el visitante se vio superado por el conjunto de Avellaneda.

Recién a los 34m. se acercó Boca, con un remate suave y desviado de Zárate.

Y sobre el final se dio la jugada polémica: Magallán tocó dentro del área a Silvio Romero pero Herrera ignoró el penal.

En el descanso, el sanjuanino Emmanuel Mas reemplazó a Olaza, que se retiró golpeado. Luego, en el segundo tiempo, Boca "pegó" de entrada cuando el ingresado Cardona remató con derecha y su disparó se metió abajo, contra el palo derecho de Campaña, y logró la apertura del marcador.

A los 16m. Herrera expulsó por doble tarjeta amarilla -tras dos faltas leves- a Magallán, y tres minutos después anuló mal un gol a Meza por una inexistente carga contra Andrada.

Independiente fue por el empate y a los 29m. Bustos cedió a Meza y el centro del ex Gimnasia fue cabeceado por Hernández apenas alto; y a los 39m. probó Gigliotti y su disparo fue desviado en la línea por Izquierdoz.

En una de las últimas jugadas, Villa cedió a Zárate tras un rápido contraataque y la devolución del ex Vélez no fue certera.

El triunfo de Boca resultó inmerecido, pero supo aprovechar lo poco que generó, mientras que Independiente dominó durante la mayor parte y no aprovechó las situaciones que tuvo, que fueron bastantes.

No puede. Mauro Zárate intenta pasar pero el defensor de Independiente corta la jugada. El ex Vélez no jugó muy bien pero su equipo fue práctico y se llevó los tres puntos.

>> Holan: "Nos metieron la mano en el bolsillo"

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, fustigó el arbitraje de Darío Herrera en la derrota anoche de su equipo en Avellaneda ante Boca por 1 a 0, al referir que le metieron "la mano en el bolsillo".

"Nos metieron la mano en el bolsillo, no tengo dudas", aseguró Holan en la conferencia de prensa en el estadio Libertadores de América.

Según Holan, "esto debe avergonzar no a Herrera sino a los que están arriba, hay instancias superiores, ellos deben sentir vergüenza".

Y apuntó: "Encuentro muchas explicaciones pero si las digo no dirijo más, pero ciertas cosas no se pueden dejar de decir o sería hipócrita".

Sobre el desarrollo del partido, el entrenador consideró que Independiente "fue superior en todas la facetas de juego" y se preguntó: "¿Qué más puede hacer Independiente en un partido de estos?".

"Yo me fijo también -finalizó diciendo el técnico del equipo de Avellaneda- que como equipo debemos seguir creciendo", mientras que al final Ariel Holan se interrogó: "¿Cuántos equipos del fútbol argentino juegan así? No he visto a muchos y ni así nos alcanza".