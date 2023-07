En el camino hacia los 100 años del club, el plantel superior de Huazihul le ofreció un enorme regalo a su gente. Es que en un partido emotivo y con un cierre cargado de dramatismo, el Cacique le ganó ayer a Peumayén y de esta manera consiguió el ascenso a la máxima categoría del rugby regional, el Top 10. Pasó exactamente una década para que el rojinegro regresara a la Copa de Oro luego de perder la divisional en 2013 y lo consiguió al superar a los mendocinos por 23 a 18, en la fecha final del Reubicatorio. La alegría fue tal en el mundo "cacique" que un rugbier como José Manuel Camacho le pidió casamiento a su pareja apenas consumado el ascenso (ver aparte).

El Regional del Oeste, que el año próximo será Top 10 y ya no habrá equipos patagónicos, debía conocer al dueño de la última plaza disponible. Por estos cambios es que en la actual temporada hubo tres ascensos para los equipos de la Copa de Plata y dos de esas plazas fueron ocupadas por Banco y Mendoza RC.

Entonces, Huazihul y Peumayén definieron ayer el lugar restante, que por coincidencia del fixture se convirtió en una final pues ambos tenían la misma cantidad de puntos.

El local no la tuvo fácil porque comenzó perdiendo, pese a dominar en los primeros minutos del partido. Sobre los 10m. Abdala logró escaparse de la marca y puso en ventaja a Peumayén. Huazihul rápidamente volvió a controlar el encuentro y pasó a jugar en campo visitante, ganando pelotas en el line y con superioridad en el scrum. Y si bien la imprecisión en los pases le jugó en contra durante algunos pasajes, no bajó los brazos y se apoyó en Bruno Guajardo, quien sumó con un penal y un try para dejar a tiro a su equipo en el marcador. Cuando el primer tiempo finalizaba, apareció William Vega escapado por la izquierda del campo de juego y marcó un try clave, para darle la merecida ventaja parcial al conjunto anfitrión.

En el complemento, Huazihul mostró intensidad y agresividad desde el primer minuto y en ofensiva llegó un penal de Guajardo y después la construcción de un enorme try que coronó Franco Tejada, para aumentar el marcador.

Sin embargo, el Cacique se empezó a quedar sin piernas y sintió el desgaste por el esfuerzo de ser siempre protagonista. En contraposición creció el rival, empujado más por amor propio que por fundamentos tácticos, y descontó con un penal y un try. Así, Peumayén se acercó peligrosamente en el tanteador para darle suspenso a los últimos minutos. En un cierre emocionante, el pitazo final del árbitro encontró a Huazihul aguantando, por lo que hubo gritos de desahogo y alegría. El Cacique es de Primera.

El trabajo en equipo, la clave para los jugadores

Bruno Guajardo, una de las figuras de Huazihul, destacó que la clave del ascenso fue el trabajo grupal. "Es un mérito del equipo, del club, de la gente, es coronar un proceso que lleva varios años. Estoy feliz", dijo.

A su vez, Tato Camacho, quien jugó en el Top 10 en 2013, elogió la actitud. "Fuimos de menos a más a lo largo de la temporada, tuvimos 60 jugadores a disposición y dejamos todo. Quizás no hicimos el mejor partido, pero era una final y fuimos justos ganadores", indicó.

"Pensamos y planeamos este partido hasta el último detalle, fuimos para adelante y cerramos con recompensa el esfuerzo de toda una temporada. Después se dio el juego que se tenía que dar, sufriendo sobre el final pero ganando, que era nuestro gran objetivo", dijo Juan Martín Basañez.

Le pidió casamiento en la cancha

Vivan los novios. En medio de los festejos por el ascenso, el amor dijo presente en la fiesta cacique.

José Manuel "Tato" Camacho, en medio de los abrazos y los cantos de la hinchada, caminó hacia su pareja, que había seguido el partido desde la zona posterior al ingoal. El rugbier se acercó, se arrodilló y allí mismo le pidió matrimonio. Los sorprendidos hinchas que presenciaron la escena alentaron como en la cancha y estallaron en gritos cuando ella dijo sí. Fue un momento que duró unos instantes, pero que le dio la cuota de emoción que le faltaba a la histórica jornada del Cacique. "Estamos bien, somos felices, era el momento ideal", dijo Tato, quien terminó con un beso y un abrazo de la novia, que por supuesto se puso el anillo.