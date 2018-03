Campeona. Inti Guzmán cruza la meta y se queda con el título sudamericano, tras una exigente carrera en Montevideo, Uruguay. Fue el primer campeonato continental para la sanjuanina, que desde 2015 integra la Selección argentina.

"Esto es un sueño, es el fruto de un trabajo muy serio, con doble y triple turno de entrenamientos y que me llega después de un 2017 muy complicado por una lesión", contó Inti Guzmán (19), la sanjuanina que se consagró campeona sudamericana de triatlón en Sub23, en Uruguay. Fue su primera participación en esa categoría, tras el salto de Junior, y el estreno fue con medalla de oro, en su primer título continental.



Inti registró un tiempo de 1h06m15s y fue escoltada por la brasileña Clara Carvalho, a 9 segundos; y la argentina Moira Miranda, a casi 3 minutos. En la prueba, denominada CAMTRI Sprint Triathlon American Cup and South American Championship, la sanjuanina además se quedó con la cuarta colocación en la General, que fue liderado por las chicas de Elite.



Por su parte, la competencia tuvo una variación de último momento pues las condiciones del río eran tan adversas, que debieron suprimir el nado y lo reemplazaron por otro tramo de pedestrismo.



"Sabía que en los primeros 5 km de trote se iban a hacer los cortes y traté de acoplarme al grupo líder, en el que estaban tres chicas de Elite. Pero se escaparon y quedé en un segundo lote perseguidor. En el tramo de bicicleta me acerqué, pero no fue suficiente y entonces tuve que empezar a cuidar mi posición con una rival de Brasil. Al llegar al último trote, las tres de adelante me volvieron a sacar ventaja, así que tuve que pelear el primer puesto de Sub23 y tratar de terminar lo más alto en la General", relató Inti. "En el tramo final logré despegarme de la brasileña y llegué con una luz de ventaja. No lo podía creer; en una carrera durísima, salí campeona", acotó.



Guzmán, que desde 2015 integra el seleccionado argentino, había sido subcampeona sudamericana en Junior en 2017; mientras que el año anterior había quedado cuarta en esa misma categoría.



"Siento que voy creciendo, que en Junior evolucioné y que en mi primer año en Sub23 pude lograr un título increíble en mi carrera. En este Sudamericano me sentí físicamente bien después de un 2017 en el que una lesión me sacó de ritmo", dijo.



Ahora, su próximo objetivo será tratar de lograr la clasificación a los Juegos Odesur, que se disputarán en mayo en Cochabamba, Bolivia.



"Tengo dos carreras para buscar la clasificación. El 24 de marzo se correrá la Copa Nacional en Formosa y el 4 de abril, la última fecha del Argentino, en Santa Fe. Va a ser complicado, pero tengo chances y lo voy a intentar", aseguró la flamante campeona sudamericana.



Tellechea, cerca del podio

Gonzalo Tellechea finalizó en la cuarta colocación en la categoría Elite, en una disputada carrera que fue ganada por el argentino Luciano Taccone. Tellechea terminó el Sudamericano con un tiempo de 55m43s, a apenas un segundo del tercero, el colombiamo Carlos Quinchara; y a cuatro segundos del brasileño Diogo Sclebin, quien fue subcampeón. En tanto, Taccone logró el título con un registro de 55m31s.



Por otro lado, el sanjuanino Facundo Medard se ubicó en la séptima posición en Sub23 masculino, en una categoría en la que el campeón fue el chileno Diego Moya. El otro representante provincial en esa clase fue Elías Fernández, que quedó en el 15to puesto.



A su vez, los otros sanjuaninos en el Sudamericano fueron Ayrton Robledo y Lautaro Delgado, en Junior. Ayrton finalizó en la 20ma posición; mientras que Lautaro quedó 35to.