Avanza. Gonzalo Romero maneja la bocha, dejando atrás la marca de un adversario chileno. La Argentina tuvo un buen debut en el Mundial.

Enviado especial:

Textos: Walter Cavalli

Fotos: Marcos Carrizo

DIARIO DE CUYO

Sólido. Confiado en sus fuerzas. Contundente. Con movilidad y juego pleno. Inclusive balanceado al punto que todos jugaron. Así se mostró la Selección Argentina mayor en su debut en el Mundial acá, en tierras catalanas.



Chile, que en los papeles previos podía convertirse en un problema más por tratarse del debut, cayó rendido ante tantos atributos argentinos. Desde que largó el partido, la Argentina empezó a jugar un hockey veloz y eficaz. Es cierto que el rival es netamente inferior en todos los aspectos pero en un Mundial siempre las cargas se equipararon. Y ayer no ocurrió eso. Porque desde que Matías Platero abrió la cuenta el equipo trasandino quedó expuesto al repertorio de movimientos que mostró el equipo del Negro Páez.



Varias actuaciones individuales fueron el cimiento de esta gran actuación argentina. La seguridad que transmitió Conti Acevedo desde el arco, por ejemplo. Porque cuando los chilenos atacaron con posibilidades el joven arquero contestó con firmes atajadas.



Defensivamente, a su vez, todos tuvieron esfuerzo en la marca y, en ese plano, Matías Platero fue el abanderado. Ya en el ataque los movimientos preciosistas de Nicolía y la efectividad de Pablo Alvarez y Lucas Ordoñez resaltaron por sobre el resto. El equilibrio que le dio David Páez y el despliegue de Nalo García aportaron lo suyo. Como la entrega de Pascual, que completó el cuadro ganador.



La superioridad no sólo fue técnica ni táctica. También se notó la diferencia física de uno y otro equipo. Es decir que para la Argentina todo fue bueno. Por eso el debut sólo dejó alegrías. Hoy será otro tipo de examen. Mucho más difícil que ayer. Porque Portugal tiene lo suyo. Y seguramente lo exigirá en todos los aspectos. Por eso el Negro Páez es que le dio minutos de juego a todos (sólo no entró el arquero suplente Grimalt). Como para preparar el escenario para un gran partido. El que salga mejor parado de este partido entrará en la llave, a priori, más accesible. Esa que elude a España en semifinales.

Partidazo

Hoy, el Seleccionado mayor de la Argentina jugará ante Portugal, en un partidazo que seguramente definirá las posiciones finales del grupo.



El choque será acá, en el "Isaac Gálvez"de Vilanova, a partir de las 22 hora local (las 17 de la Argentina). Ambos son grandes equipos por lo que aventurar un resultado es una lotería.



Los lusitanos comenzaron ayer en el Mundial con una victoria lógica contra Colombia por 8 a 2. Igual que Argentina saben lo mucho que se juegan hoy.