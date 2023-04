Durante este fin de semana se desarrollará un atractivo torneo de polo, que contará con la participación de equipos conformados por polistas locales y otros foráneos. El certamen, denominado "Torneo Otoño", tendrá por escenario la cancha del Huarpes Polo Club, ubicada en Villa Independencia, departamento Caucete. Comenzará mañana y se extenderá hasta el lunes, día en que se definirán las ubicaciones finales.

De acuerdo a lo que informaron los organizadores, entre los detalles reglamentarios se aclara que el torneo se jugará a 4 chukker (son los períodos de 7' en un partido de polo), en caso de empate se jugará un chukker suplementario con gol de oro y en caso de persistir el empate se jugará un segundo chukker suplementario con Línea Arco Iris, el ganador sumará 2 puntos. Al momento de jugar cada equipo deberá poner a disposición del referí un caballo ensillado.

Son 6 equipos divididos por sorteo en dos zonas de 3 equipos cada una. Por sorteo se jugará de manera cruzada entre las dos zonas los tres primeros días. Al finalizar los partidos del tercer día se computarán los puntos que hayan sumado cada uno de los Equipos y se hará una lista ordenando a los mismos de mayor a menor en relación a los puntos que cada uno haya logrado. En caso de empate en puntos entre dos o más equipos, se definirá en función de la mayor diferencia de goles a favor y en contra que tenga cada equipo. En caso de persistir el empate se tendrá como primera medida la mayor cantidad de goles.

El fixture

Viernes: 13hs Huarpes La Lombarda vs. San Valentín Sanatorio Argentino; 14hs El Mangrullo vs. Team Mendoza; 15hs Huarpes Kevingston vs. Huarpes Bodega Graffigna Yanzón.

Sábado: 13hs El Mangrullo vs. Huarpes Bodega Graffigna Yanzón; 14hs Huarpes La Lombarda vs. Team Mendoza; 15hs Huarpes Kevingston vs. San Valentín Sanatorio Argentino.

Domingo: (horario a definir) Huarpes La Lombarda vs. Huarpes Bodega Graffigna Yanzón; (a definir) El Mangrullo vs. San Valentín Sanatorio Argentino; (a definir) Huarpes Kevingston vs. Team Mendoza.

Lunes: 12hs Sexto vs. Quinto; 13hs Cuarto vs. Tercero; 14hs Segundo vs. Primero.

Copa del Mundo de Polo en arena en Buenos Aires

La localidad de Capilla del Señor, en el municipio de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, será la anfitriona de la Primera Copa del Mundo de Polo en Arena, ya que allí funciona la única cancha profesional del país con características necesarias para este evento.

El torneo, organizado por la Federación Internacional de Polo y la Asociación Argentina de Polo, se realizará desde el 1 al 6 de mayo, en La Carona Polo Club, con equipos de Austria, Estados Unidos, Francia, Marruecos, Uruguay y Argentina.

El polo sobre arena es una variante del tradicional en césped ya que, las reglas no cambian pero sí la velocidad del juego.

Los seleccionados participantes jugarán el mundial de 10 a 12 goles de handicap Arena Polo y los individuales de -1 a 4 goles, valorización a la que se le agrega un gol para el torneo.