A 20 días que llegue el invierno, Lionel Scaloni le puso calor a una eterna discusión nacional: dónde es más conveniente que la selección juegue de local por Eliminatorias. Armó un importante lío/debate con sus declaraciones ayer al mediodía en Fox Sports. Es que sin querer queriendo le pegó donde le suele doler más a los hinchas de uno de los dos clubes más populares del país: River. “Estoy de acuerdo de jugar en La Bombonera, me lo consultó (Claudio) Tapia, pero no es mi cancha favorita. No es que solo quiero jugar en La Bombonera. Reconozco que me gusta, como me gustan otros estadios, que también lo dije: los de Rosario, los del interior que están cerca del público. No hay problemas. Hay muchísimas canchas en Argentina y en Buenos Aires. Las de Vélez y Racing. Me gusta sentir el calor del público”, fue su textual ante la consulta de qué lugar prefiere para hacer de local camino a ‘Qatar 2022’. El pensamiento del presidente sanjuanino de la AFA es conocido y de hecho por su idea es que la Argentina que dirigía Jorge Sampaoli disputó su último partido de local previo al Mundial de Rusia en el mítico estadio xeneize. Claro que aquel 0-0 ante Perú, con una multitud en las tribunas y con Lionel Messi pisando por primera vez ese césped de manera oficial, no dejaron conformes a nadie.



De la Bombonera, de flamantes 80 años, se ha dicho de todo sobre su ‘incidencia’ en los partidos donde juega Boca. Desde que se mueve hasta que es ‘única’ en el planeta. Lo que llama la atención o no tanto, es que Scaloni, sincero a ultranza, dejó claramente de lado el Monumental donde Argentina se coronó campeón mundial por única vez de local (1978) y donde hasta que Julio Grondona mandaba en la AFA siempre era la sede ideal. En ese sentido, el patriarca de Sarandí se excusaba en que era el “único estadio para cumplir con los protocolos”.



“Me gusta sentir el calor del público y necesitamos ese tipo de canchas (las que se mencionan más arriba), para que la gente esté cerca del jugador. Jugamos en cancha de River en el anterior proceso, e históricamente jugamos ahí. No habría ningún problema”, añadió el DT nacional más con discurso político que por convicción.



Del lado de los hinchas de Boca y River, las redes sociales tuvieron un esperado e intenso ‘ida y vuelta’ con chicanas de todo tipo. Por ejemplo, el periodista deportivo y biógrafo de Marcelo Gallardo, Diego Borinsky, sostuvo como descargo que “no entiendo qué necesidad tiene Scaloni de ganarse enemigos al cohete! Podría haber declarado que le gustaba la Bombonera y punto. Después viene la discusión de si la gente gana partidos (única vez que Argentina quedó eliminada de un Mundial fue en la Bombonera, 1969)”.



Scaloni también habló de los estadios de Rosario, siendo él nacido en esa ciudad hace 42 años y reconocida como una de las principales arterias futboleras de la Argentina. El derby Newell’s-Central, dicho por sus protagonistas, es de los más pasionales de la tierra, incluso para muchos que lo disputaron por encima de un Boca-River. Lionel se formó en la Lepra y jugó sus dos primeros años como profesional, en lo que era el viejo Coloso del Parque Independencia, ahora llamado Marcelo Bielsa. Durante la gestión de Diego Maradona en la Mayor, en 2009, se disputó un clásico ante Brasil por Eliminatorias en el Gigante de Arroyito: el 1-3 para la verdeamarella sentenció por entonces cualquier chance de seguir jugando en el Interior del país.



Respecto al José Amalfitani y al Juan Domingo Perón, en ambos casos las tribunas (como en la Bombonera y en Rosario) están muy pegadas a la cancha. Incluso, el Cilindro de Racing tiene una acústica especial por su forma redonda y al contar con dos bandejas. En el ránking de estos cinco reductos, el de la Academia es el más amplio en cantidad de espectadores por lejos. Tiene una capacidad de 61.389 personas, seguido de lejos por Vélez (49.540), Boca (49.000), Rosario Central (44.454) y Newell’s (42.000). Más allá del calor popular cómo se siente, jugar en el estadio de la Lepra sería todo un gesto de complacencia para con Messi. Varias ocasiones en el último tiempo se barajó esta alternativa para la selección, aunque en ningún caso se concretó.



El debate seguirá por mucho tiempo y, cada vez que alguien tan importante como el entrenador de la selección argentina mencione sus preferencias, se disparará.



Por ahora, no hace falta tomar una decisión pronto, ya que como anticipo Tapia de manera lógica, lo más probable es que el inicio de las Eliminatorias sudamericanas recién se produzcan en el 2021. Habrá que ver si en el formato pensando de todos contra todos o con una alternativa debido al tiempo reducido para disputarlas.



Suma

Ante la posibilidad de que Lionel Messi y Lautaro Martínez jueguen juntos en Barcelona, Scaloni afirmó que "cuanto más jugadores argentinos jueguen juntos, mejor. Nos conviene, pero no sé si será tan fácil que Lautaro se vaya de Inter a Barcelona".