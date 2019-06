Adentro. Marcos Acuña jugaría mañana de volante central contra Venezuela. El zurdo le aporta mucho quite y fricción en esa zona del campo de juego a la Selección.

El laboratorio de Lionel Scaloni jamás se detiene. Claro que ese accionar permanente del entrenador argentino no se condice con que acierte. Sí con una necesidad de hacer modificaciones muy "peculiar". Para medirse mañana contra Venezuela en el Maracaná por uno de los cuartos de final de esta Copa América, nuevamente el DT nacional decidió hacer variantes. Un dato: en los 12 partidos que lleva conducidos con la Selección nunca Scaloni repitió su formación. Contra la Vinotinto no será la primera vez seguramente, al menos eso se intuye luego de que ayer en el complejo de Fluminense puso una alineación con dos variantes respecto a la del 2-0 sobre Qatar.



En ese sentido, la cautela primó en el técnico al colocar como lateral derecho a un habitual central como el juvenil Juan Foyht, dejando de lado a Renzo Saravia y permitiendo el retorno a la zaga de Germán Pezzella. En el medio, también apeló más a la marca que a la creación de juego con la incorporación de Marcos Acuña en lugar de Giovani Lo Celso.



Si bien resta la práctica de esta jornada, la probable formación sería con: Franco Armani; Foyht, Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Sergio Agüero.



Una conclusión que salta a la vista es la ganancia de altura con Foyht, tanto para el juego aéreo defensivo como ofensivo. Es cierto, que en velocidad, el futbolista del Tottenham inglés puede sufrir, pero ni Saravia ni Milton Casco (el otro lateral que tiene el plantel) brindaron hasta ahora garantías. A su vez, Pezzella no tuvo un rendimiento tan pobre cuando disputó sus minutos. En definitiva, estuvo en el "promedio" de rendimiento de sus colegas en la línea final del seleccionado.



En la zona del centro del campo, la presencia de Acuña junto a Paredes le permite a la Argentina tener una mayor contención. El zurdo es conocido por su despliegue y entonces servirá como factor en la recuperación. También es verdadero que sin Lo Celso, de regular Copa hasta el momento, se pierde un buen primer pase para conectarse con Messi u otros jugadores de la zona más ofensiva.



El socio del capitán argentino para generar volumen de juego aún es una incógnita. Nadie pudo calzarse bien ese rótulo y ahora con De Paul se da otra nueva oportunidad, habiendo tenido entre ambos algunos chispazos para ilusionarse contra Qatar.



Una conclusión cierta es que Scaloni entendió que el tridente de ataque no se puede modificar: Messi-Agüero-Martínez, son la fórmula para inquietar a un rival como Venezuela que cuenta con defensores muy rápidos. Por eso, será fundamental tomarlos sin estar bien parados buscando hacerles daño en sus espaldas.



Argentina fue cambiando en esta Copa de sistema táctico. Recordar que tuvo en el 4-4-2 su origen y Scaloni lo modificó hasta llegar a este 4-3-3 que en el partido final del Grupo B le brindó ciertos resultados. Por eso, la intención del entrenador es no modificar el dibujo, aunque sí algunos nombres.



Una deuda pendiente es la cohesión en la última línea del campo de juego y por ende las modificaciones constantes. Es cierto, que ninguno de los que ingresó tuvo una labor indiscutida como para ganarse un puesto en el once inicial.



En el medio, ocurre algo similar teniendo en claro que no hay muchas "variantes". Mientas que arriba está lo más claro. Los nombres propios como Agüero, Martínez y ni hablar de Messi lo hacen ver así.

Prueba y prueba. Lionel Scaloni tendrá su 13er partido en la Selección y seguiría sin repetir un equipo.

Infaltables

6 Los jugadores de Argentina que fueron titulares en todos los partidos del Grupo B de la Copa América: Armani, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Messi y Lo Celso, aunque éste último perdería ese puesto mañana contra Venzuela en el Maracaná.

MARCOS ACUÑA - Volante de Argentina

"Los 23 jugadores de este plantel tenemos posibilidades de ingresar y de jugar. Yo estoy entrenado para ganarme un lugar, no tengo asegurado que vaya desde el comienzo ni mucho menos. Lo mío será y es siempre darlo todo en la cancha".

"Venezuela es un equipo muy fuerte, lo sabemos. Nos preparamos para enfrentarlo y para poder obtener un triunfo que nos meta en la semifinal. Ellos tienen jugadores muy rápidos arriba y hay que cuidarse de eso".

FRANCO ARMANI - Arquero de Argentina

"El equipo tiene confianza y nos sentimos confiados. Tenemos los mejores jugadores, el que entra está preparado para hacerlo y todos tienen la posibilidad. En eso, somos un grupo muy unido que tiene claro cuál es el objetivo".

"El equipo viene con un rendimiento de menor a mayor. Por ahí, en el debut nos costaron muy caros algunos errores que cometimos y eso nos puso todo más cuesta arriba. Pero ante Qatar ya se mostró una buena actuación".