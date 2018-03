Sobresalió. Luis Ardente va al piso y le saca la pelota a Luis Leal, el arquero verdinegro evitó que el partido terminara en goleada.

San Martín no levanta y cada partido su rendimiento es más pobre. Anoche perdió solamente 2-0 ante Newell"s, en Rosario, ya que el arquero Luis Ardente lo salvó de la goleada. Fue el séptimo partido del año, el séptimo sin ganar y la crisis futbolística fue muy notoria. El Verdinegro fue una sombra, tuvo muchos errores, mal en el retroceso y sin peso en ataque que cayó ante la Lepra que hacía 5 partidos que no ganaba.



Recién tuvo un intento de reacción en el final del partido, cuando Newell"s estaba agotado, pero nunca lastimó al rival y ahí estuvo la diferencia. Porque fue el equipo de Gorosito el que hizo todo para hilvanar su tercera derrota consecutiva y la quinta al hilo de visitante. Anoche fue el polo opuesto del que jugaba y gustaba en el semestre pasado y su actualidad indica que tocó fondo.



El encuentro en Rosario le fue adverso desde el inicio mismo, porque a los 3" ya lo perdía. Joaquín Torres metió el cabezazo entrando por el segundo palo y sin marca, para cambiarle el palo a Ardente y poner arriba a Newell"s tras un error defensivo.



A los 6", no hubo contención en el medio y Leal se metió entre los defensores para quedar mano a mano con Ardente, que se quedó con el remate y empezó a convertirse en el sostén con sus intervenciones.



Recién sobre los 20" empezó a presionar y se adelantó en la cancha, pero retrocediendo se equivocó y la Lepra siempre tuvo el segundo grito a tiro.



Ardente le desvió el intento a Fértoli. Luego la defensa hizo agua y la jugada terminó en otra gran atajada del arquero verdinegro ante Leal. Pero en la tercera no pudo, ya que a los 28" la perdió Gelabert al querer pisar el balón, y rápido Brian Sarmiento lo vio a Leal, quien buscó el hueco y metió la pelota pegada al palo para ese 2-0 justificado.



El complemento largó igual, con San Martín dormido y al minuto otra vez Ardente salvó. Y luego fue todo Newell"s ante el arquero verdinegro que se hizo gigante a los 7" cuando le ahogó el grito a Sarmiento, sobre los 10" ante Bianchi y a los 14" a Torres tras un error en el fondo. San Martín no tiró al arco, apenas un cabezazo de Barcelo y la derrota marcó otro mal paso del equipo.





La próxima fecha

Recibe a Gimnasia

La fecha 20 tendrá a San Martín jugando en el Hilario Sánchez ante Gimnasia. El partido se disputará el próximo sábado 17, desde las 15.30. En lo que va del año el Verdinegro todavía no gana de local, con 2 empates y 1 derrota.