Un personaje. Como ya es costumbre, las excentricidades del "Loco" Bielsa sorprendieron a los ingleses del Leeds. Pero igual lo contrataron y esperar subir a la Premier League inglesa.

Como en cada club al que llega, Marcelo Bielsa ha generado una revolución en el Leeds United. Desde su nombramiento como entrenador, la presencia del "Loco" no ha hecho más que crear intriga por sus curiosos métodos y su peculiar personalidad. En la previa del debut oficial del argentino al frente del equipo, el diario inglés The Guardian publicó ayer un artículo en el que desarrolla algunos datos poco conocidos y hasta sorprendentes de estos primeros días al frente del Leeds. Según la nota que publicó el periodista David Hytner, una de las primeras preguntas que hizo Bielsa al llegar al club fue cuántas horas debe trabajar un fanático para poder pagar una entrada para ver al equipo. Sacó el cálculo y determinó que eran tres. A partir de esa estimación, juntó a sus jugadores y los hizo recoger basura en los alrededores del campo deportivo de la institución durante tres horas. El objetivo era enseñarles una lección y que lograran apreciar el esfuerzo que hacen los aficionados para ir a verlos.

Logró el cargo de DT en el Leeds por una carta de recomendación de Pochettino.

Pero las locuras del entrenador rosarino no terminaron allí. En una de sus primeras visitas a las instalaciones del club, sorprendió que pasara sus dedos por sobre distintas superficies para ver si había polvo sobre ellas. En determinado momento, encontró la huella de un zapato marcada en una pared.



Los dirigentes le explicaron que, probablemente, alguien se recostó sobre la pared y apoyó uno de sus pies sobre ella. "Eso quiere decir que la persona no está concentrada en su trabajo y eso es inaceptable", respondió Bielsa, lo que refleja a las claras el nivel de perfección que "El Loco" le imprime a su tarea.



El artículo también revela cómo se sorteó un obstáculo que surgió a la hora de sellar la contratación del DT argentino. Como Bielsa no había tenido demasiada continuidad laboral en los últimos años, la Federación le estaba negando el permiso de trabajo. Tras un pedido especial del Leeds al Tottenham, se consiguió que Mauricio Pochettino, uno de los discípulos más exitosos del "Loco", escribiera una carta de recomendación que logró destrabar el conflicto.



Estas son sólo algunas de las excentricidades y notas insólitas de los primeros días de Bielsa al frente del club que milita en la segunda categoría del fútbol inglés y que tendrá como máximo objetivo el ascenso a la Premier League. El primer paso hacia la meta será hoy, cuando el equipo debute de local ante Stoke City, a las 12.30 (hora argentina).



Bielsa en frases

La primera conferencia de prensa que dio Marcelo Bielsa como director técnico del Leeds de Inglaterra dejó tela para cortar.



Desde su preámbulo en idioma inglés hasta las últimas líneas. El "Loco" habló de la regla del minuto y medio en sus charlas con los periodistas: ese es el límite de tiempo en el que lo escuchan y prestan atención según él. Al referirse a ella, causó la risa generalizada en las oficinas del Leeds United, con el que debutará este domingo.



"Yo siempre a los desafíos los mido en cuanto a las emociones que me producen", argumentó el rosarino de 63 años, quien inmediatamente después marcó el mejor momento de su trayectoria como entrenador. "Haber trabajado en el club al que yo pertenezco, Newell"s Old Boys de Rosario, fue el punto más feliz de mi carrera", reveló.



Pero más tarde no se olvidó de las bondades que recolectó en el resto de las instituciones por las que pasó: "Trabajé en un club modelo como Vélez Sarsfield, en dos selecciones (la de Argentina y la de Chile) que fueron desafíos apasionantes, en Bilbao que es una referencia única, en Marsella, que tiene un estadio que es imposible que no haga vibrar a quienes actúan. Y estoy seguro de que esta nueva posibilidad va a tener muchísimos componentes similares a algunos de los que nombré hasta aquí. Por eso, siempre lo dije, reconforta más recordar esas conquistas deportivas que el dinero que se gana en esta actividad".

Fuente: INFOBAE