Sin premio. Carlos Fondacaro pone la pelota al piso cuando Pietkiewicz le libera el paso marcando a Amán. Desamparados dominó y a puro coraje intentó hacerle frente a Juventud, que con muy poco se llevó mucho. Por la noche, Antuña confirmó la salida.

Otra vez la misma historia. Pero esta vez con la consecuencia aún peor, porque en Puyuta Sportivo perdió y relegó la chance de ir por el ascenso directo. Desamparados cayó ante Juventud Unida de San Luis por 1 a 0, con gol de Victor Beraldi a los 5" de la primera etapa en un partido válido por la cuarta fecha de la Fase Campeonato del Federal "A". De esta manera, quedó eliminado de esta ronda a falta de cuatro fechas para el final y deberá continuar su camino en la Reválida, es decir buscar el segundo ascenso por el camino más largo.



La derrota en Puyuta fue un golpe duro de digerir. No sólo porque reflejó las falencias que ya son habituales y que son atenuantes para que no pueda conocer la victoria cuando juega de local. Si bien fue superior a Juventud Unida si de dominio se trata, la Juve puntana madrugó con ese golpe letal. Iban apenas 5 minutos cuando Juventud recuperó en el medio y aprovechando que Perelman estaba adelantado, Beraldi se despachó con un zurdazo desde 40 metros que significó el 1-0 para Juventud. Quedaba mucho por delante, pero a Sportivo le costó salir de ese golpe anímico como ocurre de local cada vez que comienza perdiendo, una muestra de eso la dio Perelman complicándose en algunas salidas. Fondacaro fue quien se puso el equipo al hombro e intentó hacer jugar al equipo. El ex Aconquija lo tuvo a los 30" cuando generó una jugada que él mismo quiso definir con un remate potente que atajó Tombolini. El dominio fue todo de Sportivo en esa etapa, porque Juventud con la ventaja retrocedió pero el local a pesar de tener la pelota y llegar en muchas ocasiones, nunca fue certero.



Esa ineficacia siguió pagando caro en el complemento, cuando con el ingreso de Rebeco, Desamparados encontró por la derecha otra chance de llegar a lastimar al área puntana. Pero esa tampoco fue la salida, porque ni siquiera jugando con dos volantes creativos con el ingreso de Ereros, pudo lastimar. Mucho menos con Raponi en cancha cuando quizás se esperaba que lo hiciera algún delantero. Así, en medio de silbidos por parte de los hinchas para el equipo y cánticos pidiendo la salida de Antuña que más tarde se dio, Desamparados se despidió cuando todavía falta mucho. Ahora deberá sumar en lo que resta, sabiendo que el rival de Play Off dependerá de lo que haga en esta instancia.

SE CONFIRMÓ ANOCHE

Antuña y la renuncia: "Es para descomprimir"

Ya se veía venir. Con la derrota, la posible salida de Raúl Antuña era prácticamente cantada. Si bien apenas finalizado el encuentro hubo una serie de reuniones entre el cuerpo técnico, dirigentes y jugadores, recién se confirmó anoche cuando el ahora ex DT se reunió con el actual presidente Norberto Molina y el presidente electo Juan Valiente para, de común acuerdo, pactar su salida.

Antuña fue quien le confirmó a este diario la determinación. "Lo hice más que nada para descomprimir la situación. Desamparados tiene que sumar porque esto sigue y quizás un cambio de aire viene bien. Me voy tranquilo, creo que no hicimos mal las cosas y lo malo fue que no ganamos de local, pero de visitante siempre mostramos un buen rendimiento. Hoy (por ayer) jugamos bien, Juventud sólo hizo el gol que fue justamente lo que nos faltó. Con los dirigentes terminó todo muy bien y ojalá esta decisión sea la mejor", expresó el "Purruco" quien esta tarde se despedirá de sus dirigidos.