Trabado. Argentina nunca le encontró la vuelta al partido y terminó cayendo. Suma un punto en dos presentaciones y mañana ante Uruguay se juega mucho de su futuro.

El seleccionado argentino de fútbol sub-20 perdió ayer con Ecuador 1 a 0, en su segundo compromiso en el torneo Sudamericano de la categoría que se disputa en Chile, y complicó su clasificación al hexagonal final que clasificará a cuatro equipos para el Mundial de Polonia.

Alexander Alvarado (9m.ST) marcó el único gol del partido correspondiente a la tercera fecha del grupo B, disputado en el estadio Bicentenario de la ciudad de Talca y arbitrado por el boliviano Gery Vargas.

El primer tiempo fue parejo, con tenencia compartida del balón y con escasas aproximaciones a los arcos.

Argentina intentó llegar a través del juego asociado y Ecuador, dirigido por el argentino Jorge Célico, buscó explotar la velocidad en el contraataque.

El seleccionado dirigido por Fernando Batista recién llegó al promediar la etapa con un buen remate desde afuera del área de Santiago Sosa que exigió a Wellington Preciado a arrojarse sobre su izquierda.

En el complemento Argentina tuvo algo más la pelota y se aproximó en los primeros minutos con un envío de Julián Álvarez que se elevó sobre el travesaño, y después Preciado le sacó la pelota a Maximiliano Romero cuando se aprestaba a eludirlo.

Pero en una réplica Alvarado disparó desde afuera del área y puso la pelota junto al palo derecho de Manuel Roffo, para marcar el único gol del encuentro.

Argentina tomó el control de la pelota, lo desperdició Álvarez de tiro libre, después insistió con centros que no llevaron peligro para el arco de Preciado y luego con otro disparo de lejos del recién ingresado Adolfo Gaich que contuvo bien el arquero abajo.

En los últimos minutos el seleccionado argentino arrinconó a Ecuador y tuvo el empate sobre el final, pero Preciado le tapó el mano a mano a Facundo Colidio.

En un contraataque Gonzalo Plata, cara a cara con Manuel Roffo, la tiró increíblemente afuera, y en el descuento Adolfo Gaich definió débil ante Preciado.

Al cierre de la edición jugaban Paraguay y Perú cerrando esta doble jornada del Grupo B.

Por la cuarta fecha Argentina enfrentará mañana a Uruguay y Perú a Ecuador. Quedará libre Paraguay. La selección nacional deberá quedar entre los tres primeros de su grupo para acceder al Hexagonal final donde se topará con los otros tres primeros del Grupo A. Ahí, se medirán todos contra todos a una sola fase.

El certamen continental otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial sub 20 de 2019, que se jugará en Polonia desde el 23 de mayo hasta el 15 de junio próximo. De no superar esta fase inicial será un auténtico para fracaso para Fernando Batista, quien seguramente quedaría en la cuerda flojo de cara a su futuro. En ese sentido, César Luis Menotti deberá, acaso, tomar su primera decisión drástica en caso de considerarlo necesario.

Sigue la acción

Hoy habrá doble cartelera por el Grupo A, en el primer turno (17.10 horas) Bolivia se medirá contra el sorprendente puntero, Venezuela. Mientras que a continuación, desde las 19.30, Chile se topará contra Brasil, quedando libre en esta fecha Colombia. Hasta el momento las posiciones las encabeza la Vinotinto con 6 puntos (3 partidos), Brasil y Colombia lo siguen con 4 (2 y 3), luego aparecen Chile y Bolivia con 1 (2 ambos).Al igual que en el otro Grupo, el de Argentina, se meten en el Hexagonal final los tres primeros para luego ir a jugarse todo por los cuatro lugares en el Mundial de la categoría.

¿Qué pasa con Balerdi?

Justo en la previa del debut de Argentina en el Sudamericano, el defensor Leonardo Balerdi debió viajar a Alemania para firmar su contrato millonario con el Borussia Dortmund.

Luego de entrenarse en aquel club, pegó la vuelta a Chile para sumar a la albiceleste.

Todo hacía indicar que su titularidad ayer era una fija ante Ecuador, pero el juvenil surgido en Boca y quien fue vendido en 15 millones de euros, no tuvo ninguno minuto y de hecho todavía no debuta en el certamen continental. Con el resultado adverso de ayer resultó lógico que no ingresara y habrá que ver si Fernando Batista decide incluirlo en el próximo partido ante Uruguay, donde sus dirigidos se juegan claramente la chance de mantener viva la ilusión de seguir.

Resulta raro que Balerdi esté sin minutos, aunque Batista tendrá sus motivos, por ahora más bien desconocidos e incomprensibles.