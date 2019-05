El entrenador Julio Velasco, ex técnico de la Selección argentina de vóley, aseguró ayer que decidió "terminar" su "carrera como entrenador" y agradeció "a todos los jugadores" con los que trabajó durante 44 años.



"Un entrenador no es más que su propio equipo. Entrené durante 44 años y este trabajo fue un privilegio", destacó Velesco en un comunicado que reprodujo ayer el diario italiano La Gazzetta.



En ese texto, aseguró: "He estado en silencio hasta ahora y lo haré por un tiempo más porque para mí es una situación emocional muy fuerte y necesito estar un poco conmigo mismo. Quiero agradecer a Modena Volley y a todos aquellos, realmente muchos, que en estas últimas horas me han escrito o han dicho palabras que me emocionaron mucho".



"Este momento no es fácil para mí, pero como muchos jugadores dejaron de jugar cuando aún eran fuertes, yo también quería terminar mi carrera cuando todavía podía entrenar, sin esperar el declive", añadió.



El extécnico de las selecciones italianas, checa, iraní y argentina hizo un repaso de sus comienzos en su carta. "Si miro hacia atrás veo las etapas de este viaje: el Club Universitario de La Plata, donde aprendí a jugar vóleibol, hice mi carrera como jugador y donde tuve como entrenador y profesor a mi querido amigo, Jorge Taboada".



En más agradecimientos, Velasco recordó a los equipos y a la Federación Italiana, "donde tuve el honor de entrenar al equipo nacional masculino que hizo historia y al equipo nacional femenino"; la Federación de la República Checa, la Federación Española y la Federación iraní, "con la que viví una experiencia humana y profesional extraordinaria durante tres años".



El prestigioso DT tuvo un párrafo aparte para los jugadores. "Todo lo que hace un entrenador es ayudar a sus jugadores. Ellos me hicieron lo que soy. Recuerdo a cada uno de ellos. No sólo los más fuertes. Porque muchas veces un entrenador aprende más enseñando a esos jugadores a las que las cosas no les resultan fáciles". Velasco agradeció a Modena Volley, club que dirigió en tres períodos, "que me permitió terminar mi carrera en la ciudad que amo. Seguramente en este momento de gran emoción me olvidé de alguien. Son 44 años. Espero que me puedan perdonar".

:¿Su nuevo camino?

El presidente de la Federación del Vóleibol Argentino (Feva), Juan Antonio Gutiérrez, aseguró que Velasco "se retira de la cancha pero seguramente no del vóley, tengo entendido que va a seguir como coordinador de la actividad".



"Velasco es una persona que ha dejado muchísimo y ojalá que aparezca nuevamente en algún equipo. Sus años en la Argentina han sido muy positivos para nuestro deporte y no tenemos sino palabras de agradecimiento", expresó Gutiérrez.



"Esperemos que la decisión que haya tomado le sirva para los nuevos proyectos que tiene desde el punto de vista de la coordinación. Tengo esa información aunque todavía no he hablado con él. Mantenemos muy buen vínculo de su paso por la Argentina y de la imagen que tienen los técnicos argentinos en el mundo a través de su gestión", sostuvo el dirigente que lo conoce muy de cerca.



Inigualable



Julio Velasco fue elegido por la Federación Internacional de Voley como el mejor entrenador del siglo XXI. Con la selección italiana tuvo su mejor labor al sumar dos títulos del mundo, cinco Ligas Mundiales, tres Europeos y un podio olímpico. Con Argentina fue campeón Panamericano hace cuatro años.

Sus frases

"Tratamos de crear verdades casi siempre fundadas en visiones personales, y cuando llegan los momentos decisivos nos damos cuenta de que no era así como pensábamos y al fin y al cabo no somos tan buenos, o no la teníamos tan clara como pensamos".

"Muchas veces se comete el error de ir a motivar a alguien con la propia motivación. Y uno no entiende que la motivación de uno, quizás, es totalmente opuesta a la mía o a la de cualquier compañero. No somos todos iguales".

"Para estar bien, justamente hay que hacer las cosas bien. En Argentina el tema de la calidad no es un tema. O mejor dicho, es un tema menor. Y no debe ser así. Y va desde cómo se escribe una nota hasta cómo atiende un médico en una guardia".