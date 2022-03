De aquel inicio ganador en Mendoza, para San Martín fue conocer después la derrota y el empate por eso hoy, desde las 17,30 cuando reciba al complejo Deportivo Riestra de gran arranque en la temporada, el Verdinegro tendrá un solo objetivo: ganar. Con la misma formación que viene de igualar en Güemes, con Sebastián Penco de titular y toda la necesidad de plantar bandera en San Juan y hacerse fuerte en Concepción, el equipo de Villalba irá por una victoria que lo reposicione en este comienzo de temporada que suaviza los efectos de cualquier derrota pero que puede convertirse en lastre para el futuro de todos.



En lo futbolístico, todo indica que San Martín pondrá en cancha los mismos once de la fecha pasada: Avellaneda en el arco; la línea de fondo con Aranda, Aguirre, Botinelli y Vega; el medio con los externos Rodriguez Puch y Franco Aguirre más los centrales Rivero y Lemos; mientras que en el ataque, Giménez junto a Penco.



Del otro lado, el Malevo de Guillermo Duró, viene de ganarle a Atlanta y todo se encamina a repetir formación en un Riestra que no ha perdido aún y apunta alto. Así, iría con Vega en el arco; Baranosky, Benítez, Murillo, Villoldo en la defensa; Goya, Pereyra, Goitía E Insua en el mediocampo; Acuña y el goleador Fernández en el ataque.

El Funebrero quiere despegar

Chacarita Juniors, que viene de lograr un triunfo luego de 17 encuentros sin ganar, será local ante Temperley, en uno de los siete encuentros a desarrollarse hoy por la cuarta fecha del torneo Nacional de fútbol. El partido se jugará desde las 17, en el estadio de Chacarita, en el partido bonaerense de San Martín, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Lucas Comesaña.



La programación dominical de la fecha se completará con Guillermo Brown de Puerto Madryn-Flandria (17 horas), Sacachispas-Deportivo Maipú (17), Atlético de Rafaela-Gimnasia de Jujuy (19), Chaco For Ever-Güemes (19:30) y Mitre de Santiago del Estero-Quilmes (21). La fecha se completará el lunes con: San Telmo-All Boys (17, TyC Sports), Santamarina de Tandil-Almirante Brown (19:05, TyC Sports) y Ferro-Independiente Rivadavia (21:10, TyC Sports).



Brown de Adrogué le ganó a Deportivo Morón por 1 a 0, como local, en uno de los partidos adelantados de la cuarta fecha, y es puntero de la Primera Nacional junto con San Martín de Tucumán, que venció en La Ciudadela a Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 0, con lo que suman 10 puntos cada uno.

Penco: "Volví para quedarme"

El tiempo pasa y no perdona. Con los años, la vida tiene otra perspectiva y cada gesto, cada detalle empieza a tener otro valor. En eso anda el segundo máximo goleador del Atlético San Martín, Sebastián Ariel Penco. Un artillero de raza que a los 38 años, decidió volver a San Juan y esta vez, para quedarse. Tres fechas bastaron para tenerlo entre los titulares del Verdinegro y hoy, contra Riestra, será partido más que especial porque desde 2013 no iba de entrada en el Hilario Sánchez Rodríguez y hoy, vivirá ese momento. Lo disfruta pero no le quita el sueño. Prefiere ser útil desde donde le toque estar y es feliz, sabiendo que aporta siempre.



"Es un lindo momento. Nunca dudé en volver a San Martín y a San Juan. Es más, volví para quedarme porque con mi familia tenemos decidido radicarnos acá porque es un lugar ideal para vivir. En lo futbolístico, volver a ser titular en una cancha en la que viví momentos inolvidables genera sensaciones, pero yo siempre remarco que en este momento de mi carrera prefiero ser útil desde donde me toque, desde el banco, en los entrenamientos, en las concentraciones", remarcó el segundo máximo artillero de San Martín en la era profesional.



Penco, que viene de convertir en Santiago del Estero, analiza después lo que es la temporada de la Primera Nacional. Resume todo en una sola palabra: regularidad. "Es un torneo larguísimo, duro, complejo. Hay que encontrar esa regularidad que permita sumar siempre para llegar con chances de ascenso al final. Además, es clave ganar como local y eso tenemos que trabajarlo".



El regreso a San Martín, la vuelta a San Juan también tiene el costado personal para el análisis de Sebastián que no duda en remarcar que todo ha mejorado: "El club creció, mejoró y evolucionó en muchas cosas. Claro que siempre hay cosas para pulir pero creo que el crecimiento a nivel club es notorio en San Martín. ¿Y de San Juan? Sólo disfrutarlo porque sigue radiante, limpia y súper tranquila".



Queda mucho por delante pero Penco espera que sea un futuro feliz para todos en San Martín: "Esto recién empieza. Hay un equipo con una mezcla de chicos jóvenes con los experimentados que lo balancean en todo. Hay que ir partido a partido, consolidar la propuesta y confiar en lo que tenemos. El ascenso es complejo pero San Martín puede ilusionarse siempre".

Todos sus clubes

Español (2003/04 y 2006), Racing (2004/05), Chicago (2005), Almagro (2006), Brown (2007), Skoda Xanthi - Grecia (2008), Everton - Chile (2009), San Martín (2009-2013), Independiente (2013-2014), Once Caldas - Colombia (2015), Aldosivi (2016-2017), San Luis - México (2017), Murciélagos FC - México (2018), Brown (2018), Sarmiento (2019) y Sport Boys - Perú (2019-2021).