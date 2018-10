Sueños de primera. El trío de sanjuaninos disfrutó a pleno el permiso de sus clubes para pasar el "Día de la Madre" con sus familias y hoy ya están nuevamente camino a Capital Federal para seguir luchando por sus sueños.



A más de mil kilómetros. Lejos de la familia. Privándose de cumpleaños, salidas con amigos y transitando el paso de la niñez a la adolescencia lejos de los afectos. Todo un sacrificio para tres chicos que con tan solo 14 años de edad ya conocen cómo se maneja el mundillo del fútbol profesional. Se trata de Mariano Ramos, Diego Guayama y Nicolás Mallea, quienes fueron seleccionados hace diez meses en las inferiores de Alianza y hoy ya pertenecen a River Plate y San Lorenzo de Almagro. Ramos y Guayama lo hacen en el "Millo" y Mallea, en el "Ciclón".



Es todo un sacrificio para los tres chicos. Si bien no se arrepienten de la enorme oportunidad que la vida les puso a su corta edad, no la quieren desaprovechar. Reconocen que la adaptación es lo que más les costó. Incluso a Diego lo puso contra las cuerdas porque en las primeras semanas en Buenos Aires no se pudo adaptar y retornó a San Juan. Con el apoyo de su familia y sus amigos, se convenció que tenía que volver y lo hizo. "Me costó mucho adaptarme, es duro estar lejos de la familia. Tenés que dejar todo, extrañás, pero fue cuestión de acostumbrarme", contó el pibe del Bº Santa Lucía Norte, el "9" que se ganó un lugar y ya lleva marcado siete goles.



Diego, en los momentos duros contaba con el apoyo de Mariano Ramos. Se conocen desde los 5 años cuando iban juntos al Jardín de Infantes y juntos también jugaron en Sol de Mayo, el humilde club de Santa Lucía. Luego se juntaron en Alianza hasta que llegó la prueba en River donde ambos quedaron: "Es lindo estar juntos, siempre estamos para darnos palabras de aliento. Es una oportunidad que no debemos dejar pasar, es una muy linda experiencia para aprender y poder llegar a cumplir el sueño", contó el oriundo de la Villa Urquiza. Su posición es lateral derecho y se lamenta porque empezó siendo titular pero una lesión lo marginó. Ambos fueron convocados para el seleccionado argentino Sub-15 que comandan Diego Placente y Pablo Aimar y eso es otro de los motivos que los llevan a seguir luchando.



Nicolás Mallea también pertenecía a la 2004 de Alianza hasta que San Lorenzo lo fichó. Dice que la separación de su familia no fue un trámite, pero que gracias a la tecnología y a las videollamadas pudo superar ese paso. Él es hincha de Boca pero dice que estar en San Lorenzo es un orgullo. "Siempre soñás con jugar en un club de Primera, gracias a Dios se me dio muy pronto", sostuvo el "7" del Ciclón quien ya se coronó campeón en el primer torneo y ahora lideran el segundo.



Los tres pibes tienen 14 años y el único sueño de llegar a Primera. Ese anhelo es lo que los empuja día a día para seguir en la pensión a la espera que el destino del fútbol premie ese sacrificio dentro de unos años.





NICOLAS MALLEA Delantero-9na de San Lorenzo

"Es muy lindo lo que estamos viviendo. Yo estoy desde marzo, algo que soñé siempre desde chiquito es estar en un equipo grande. Soy de Boca pero es un orgullo estar en San Lorenzo. En Alianza empecé a los 8 años y nunca esperé que se me diera tan pronto. Al principio es duro pero después te vas haciendo amigos y así todo es más fácil".





DIEGO GUAYAMA Delantero-9na de River Plate

"Es un mundo aparte estar en las Inferiores de River. Es todo muy profesional en todo sentido, en la convivencia, en el colegio. Ya pasó el momento más duro que fue acostumbrarse a estar lejos de la familia pero por suerte ya lo superé. Encuentro en el fútbol mi diversión y sueño con poder seguir jugando y llegar a Primera, creo que se puede dar".





MARIANO RAMOS Defensor-9na de River

"Es una felicidad enorme y una experiencia muy linda para aprender y poder llegar a cumplir el sueño. Siempre soñaba pero nunca creía que iba a llegar la oportunidad tan pronto. Por suerte nos tocó ir juntos con Diego que somos grandes amigos desde siempre. Espero que todo este sacrificio tenga recompensa dentro de unos años".