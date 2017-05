Cuando el partido se moría y San Martín pagaba el alto costo de no tener gol porque en juego, propuesta e intensión fue muy superior a Quilmes, Aguilar envió el centro pasado y por detrás el “Loco” Joaquín Molina, que había desperdiciado varias opciones, acertó en la última, en tiempo de descuento, y a los 49’ le dio el triunfo al Verdinegro en la apertura de la 23ra fecha del torneo de Primera División y acumuló su sexto partido sin derrota.



Fue justicia por lo hecho en todo el partido, porque San Martín manejó el encuentro siempre a partir de la velocidad para encarar y generar juego con Lugo, y con Gelabert para distribuir. Mientras que Quilmes metido atrás recién sobre el final logró acomodarse en la cancha.



San Martín hizo todo el gasto. Jugó, tocó, abrió la cancha, le imprimió velocidad a sus intensiones, buscó siempre penetrar la defensa cervecera. Sin embargo, con centros generó más peligro y fue por la vía con la se quedó con la victoria a la espera del clásico del próximo viernes ante Godoy Cruz en Concepción.



Por el equipo de Pipo debió luchar con un Quilmes que se replegó siempre y ese vallado que armó lo llevó a ser impreciso cuando piso el área. Erró mucho, y eso fue una constante en la noche del Pueblo Viejo. Porque en el primer tiempo, cuando el arma fue el centro pasado, Molina lo desperdició con su cabezazo en dos ocasiones. Y fue el mismo delantero quien a los 27’ erró la opción más clara hasta ese momento del partido, cuando Lugo remató de media distancia, el arquero Rigamonti dio rebote, el “Loco” capitalizó el rebote y cuando sacó el derechazo nuevamente el arquero fue clave para ahogarle el grito.



Con el partido a pedir de San Martín, salió a jugar el complemento con mayor vocación en ataque. Y se apreció porque más allá que Quilmes se animó nunca logró hacerle frente. Incluso Trombetta lo salvó al minuto sacando el remate en la línea Lugo. Y posteriormente, tras otro envío pasado, Gelabert buscó ubicarla por encima del arquero con su frentazo.



Cuando la pelota no entraba y el peso ofensivo era cada vez era más débil, Gorosito arriesgó y metió tres atacantes: Chaves, Villarruel y Barcelo. Con el equipo obsesionado por el triunfo, todo continuó siendo para San Martín. Que empezó a crear opciones con mayor sustento, pero que no lograba concretar.

A los 20’ Villarruel le dio y en el corazón del área Molina la tiró afuera. Y luego, a los 36, otro vez el “Loco” la terminó igual sólo contra el arquero.



Parecía que otra vez el 0-0 iba a condenar a San Martín en virtud de todo lo que desperdició. Pero le quedó una, en la agonía, a los 49’, y esta vez Molina no falló. Capitalizó el centro pasado de Aguilar y definió para una agónica y sufrida victoria.





Se viene Godoy Cruz



Víctoria clave de cara al clásico cuyano

Así como empatar hubiese sido un pecado por la producción de San Martín, también le habría generado una alta preocupación porque en su futuro inmediato se viene Godoy Cruz. A quien recibirá el próximo viernes, a las 21.15, en el Hilario Sánchez.



La victoria potencia más la levantado del equipo en sus últimas presentaciones y teniendo en cuenta que hace una semana se enfrentaron en Mendoza y terminaron 0-0 con San Martín siendo el real protagonista de ese clásico, para el viernes próximo encarará el encuentro con el envión que significa haber ganado anoche y con el equipo en su mejor momento.



EL DT, CONVENCIDO



“Era injusto no ganar, hicimos el mérito” 

Contento por el resultado y conforme con el rendimiento del equipo. Esas fueron las sensaciones que reflejó “Pipo” Gorosito tras el enorme triunfo conseguido por sus dirigidos ante Quilmes en la agonía. “Hicimos un muy buen primer tiempo, aunque nos sigue faltando en el último cuarto de cancha, tuvimos volumen de juego y no podíamos hacer el gol.



En el segundo tiempo fuimos por empuje, ellos tuvieron la chance recién a los 35’, no tuvieron muchas situaciones de gol habla bien de nuestra parte defensiva”, contó el DT verdinegro haciendo un análisis del encuentro. “Estaba tranquilo por una cuestión lógica que ellos no llegaban, pero cuando vos llegas y llegas y no convertís por ahí te da el temor que lo podes perder por 1 a 0 en un contragolpe.



Por eso digo que era injusto no ganar. Hicimos el mérito y cuando uno hace eso tiene muchas mas posibilidades”, aseguró. Siguiendo en su análisis, continuó remarcando el juego que mostró San Martín: “Nos hace muy bien este triunfo porque hacen seis partidos que no perdemos y no nos hacen goles, les cuesta a los contrarios, no es que nos metemos atrás. El equipo va creciendo de a poco, esperemos seguir mejorando para ganar el próximo”, expresó.



EL PÚBLICO EN CONCEPCIÓN



El clásico ya se palpita​​​​​​

De principio a fin. Todo el tiempo, los hinchas de San Martín que asistieron anoche al “Hilario Sánchez” comenzaron a palpitar el clásico que se avecina. El encuentro ante Godoy Cruz que se jugará dentro de seis días es lo más esperado por estas horas en Concepción y anoche quedó demostrado en las tribunas con los cánticos de los hinchas.



Los gritos nacieron en la popular pero se extendieron a las plateas. Si bien la mancha negra llegó a los 43’ del primer tiempo cuando desde la Popular Norte cayó una bomba de estruendo en el arco de Rigamonti, el comportamiento del hincha verdinegro fue bueno. Y ya en el final cuando el fastidio comenzaba a ganar en las tribunas, llegó el ansiado gol desatando la locura en los hinchas que se retiraron cantando lógicamente contra Godoy Cruz.