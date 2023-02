Matemáticamente Obras tiene chances de play off, pero la realidad es que el Decano de la Liga de Vóleibol Argentina está más enfocado en la lucha por no descender. El conjunto sanjuanino disputará desde este jueves la última etapa de la fase regular de la LVA, en El Calafate, y está obligado a ganar para no perder la categoría. El capitán del equipo, Rodrigo Quiroga, hizo un análisis previo y reconoció que la "situación es crítica", pero destacó un aspecto clave: "Dependemos de nosotros".

Obras marcha 10mo en la Liga con 15 puntos y está a 7 del octavo, Once Unidos, el último que clasifica a play off. Pero a su vez, sólo tiene cinco unidades más que la UVT, el 11mo y de momento el otro equipo que está perdiendo la categoría, ya que el último, Amuvoca, suma 5 unidades y ya descendió. Y en juego sólo quedará un máximo de nueve puntos en el Tour 7, que se disputará del 23 al 26 de febrero en El Calafate, Santa Cruz.

Allí, Obras deberá enfrentar al líder e invicto Ciudad (jueves a las 19,30), a Defensores de Banfield, séptimo y ya clasificado a play off (viernes a las 19) y a Policial, cuarto y con boleto asegurado (domingo a las 10).

"Realmente estamos en una situación crítica, pero dependemos de nosotros. Este último Tour va a ser definitivo y claramente necesitamos sumar puntos, aunque lo afrontaremos con muchas bajas en el equipo. La realidad es que hoy el equipo es la base de nuestras inferiores, con la Sub-18. Además, en los entrenamientos, en el día a día, nos dan una mano los chicos de la Sub-16 y Sub-14. De alguna manera está bueno que los juveniles vivan situaciones de tensión y presión, para que se vayan fogueando y esto los hará crecer en el futuro. No quiero decir que sea positivo pelear el descenso, sino que debemos capitalizar una situación de riesgo y afrontarla como un desafío más", destacó Rodrigo, quien volvió a jugar en Obras esta temporada tras un último paso por Alemania.

En los 19 juegos disputados hasta ahora, Obras ganó cinco partidos y si bien tiene racha de dos derrotas seguidas tras el último Tour, en Tucumán logró una victoria clave ante Amuvoca.

"Como deportistas estamos hechos para enfrentar situaciones adversas y esta lucha es una parte muy importante. Será un reto para todos en el plantel y vamos a dar lo máximo para poder cerrar esta Liga sin ningún tipo de inconveniente", destacó el experimentado jugador.

La pérdida de categoría en 2009

A lo largo de sus años en la Liga Argentina, Obras afrontó situaciones complicadas con el descenso y lo debió padecer inclusive una vez. Fue en 2009, cuando el equipo sanjuanino perdió la categoría tras una campaña en la que no pudo encontrar el rumbo, por lo que fue relegado a la por entonces llamada Liga A2 (ahora se denomina Liga Nacional).

Entonces fue un golpe duro, pero el club no bajó los brazos y afrontó el torneo de ascenso durante un par de años. Así, volvió a la A1 tras ser subcampeón de la Liga A2 en la temporada 2012/13. Al ciclo siguiente (2013/14), la Liga Argentina lo tuvo nuevamente entre sus equipos participantes y la actual temporada representa su aparición número 23 en la máxima categoría, dentro de las 27 que existen desde la refundación del torneo.

Lo que viene. Por primera vez la Liga Argentina se presentará en El Calafate, el punto más austral en el que ha disputado partidos el máximo torneo nacional. Tras esta etapa quedarán definidos los cuarto finalistas, que empezarán los play off en Bariloche.