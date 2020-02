Revisiones. Sin permanentes para ingresar a Japón, más aún si es gente que llega desde China. Los Juegos Olímpicos son todo un interrogante.

La organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 anunció ayer la creación de un grupo de trabajo para lidiar con el brote del nuevo coronavirus a menos de seis meses del evento deportivo, y recalcó que este "se desarrollará dentro de lo previsto".



El objetivo de este grupo de trabajo es "analizar la situación y tomar las medidas necesarias para garantizar unos Juegos Olímpicos seguros para atletas y público", explicó en rueda de prensa el presidente del comité organizador de Tokio 2020, Toshiro Muto.



"Quiero dejar claro que los Juegos Olímpicos se organizarán como estaban previsto", dijo Muto, quien subrayó que "en vistas a la situación actual, no hay ningún problema para organizarlos".



El primer ministro japonés, Shinzo Abe, se pronunció también ayer en la misma línea al afirmar que en ningún momento se consideró un posible aplazamiento de los Juegos Olímpicos por el brote de coronavirus surgido en el vecino país de China y que afectó a más de cuarenta personas en Japón.



El responsable del comité organizador explicó que el grupo de trabajo cuenta con responsables de Tokio 2020, del Ejecutivo nacional y del Gobierno regional de la capital nipona, y señaló que sus integrantes están "en consultas permanentes" con la Organización Mundial de Salud y con el Comité Olímpico Internacional (COI).



"Nos reuniremos regularmente", anunció Muto, quien destacó la necesidad de que el grupo de trabajo "sea objetivo y mantenga la cabeza fría" para "no crear una sensación innecesaria de inquietud, dado que el número de infecciones es por el momento limitado".



El responsable del comité organizador añadió que las medidas contempladas se centran en la prevención de contagios, y añadió que en principio "no incluirán acciones que no se hayan aplicado previamente en otras situaciones de alerta sanitaria".

El COI hará una visita la semana próxima para una revisión.

Muto se pronunció así tras una reunión de coordinación celebrada en Tokio con el Comité Paralímpico Internacional, cuyo portavoz, Craig Spence, también quiso restar importancia al brote de coronarivus de Wuhan (China) y a su posible impacto en los Juegos Olímpicos.



A raíz del brote, Japón prohíbe la entrada en el país de personas que hayan viajado a Wuhan en las dos semanas anteriores, así como a ciudadanos chinos cuyo pasaporte haya sido expedido en esa provincia china, informó la agencia EFE.

El Cenard asesoró a deportistas argentinos

El Área de Ciencias Aplicadas al Deporte del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) distribuyó ayer entre los atletas un protocolo de recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus, porque habrá muchos traslados al Exterior "en un año olímpico cargado de competencias".



"Estamos acompañando a todos los deportistas que viajan al Exterior con un protocolo de recomendaciones avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)", explicó el doctor Enrique Prada.



"Al no tener ningún caso de este brote en Argentina, nuestra alerta rige para aquellos viajeros del deporte que participarán en diferentes torneos fuera del país, porque habrá muchas competencias relacionadas con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y esto incluye no sólo a los atletas sino también a cuerpos técnicos y dirigentes", agregó Prada.



El protocolo incluye éstas recomendaciones: 1) Evitar viajar a regiones afectadas por el coronavirus.



2) Lavarse las manos con agua y jabón en forma frecuente. Se puede usar alcohol en gel en caso de no disponer de agua y jabón.



3) Evitar espacios con gran concurrencia de personas que favorezcan la transmisión del virus en forma directa o por contacto con superficies contaminadas (pasamanos, puertas, etc.).



4) Evitar el contacto directo sin protección (barbijos) con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas o síntomas sugestivos de enfermedad (fiebre, tos, etc.).



5) Evitar el contacto sin protección con animales de granja o salvajes. No visite mercados o granjas para no adquirir el virus por vía inhalatoria.



6) Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocidos o de dudosa procedencia o elaboración y refuerce la manipulación higiénica de los alimentos (lavado de manos, cocción segura cruzada).



7) Las personas con síntomas de una infección respiratoria aguda deberían tomar las siguientes precauciones: mantener cierta distancia con los demás, cubrirse la nariz y la boca con pañuelos desechables, barbijos o ropa al estornudar o toser.