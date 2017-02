Tienen basta experiencia en el hockey sobre césped y ayer se abrieron a contar sus vivencias con los más chicos. Se trata de la ex Leona Noel Barrionuevo, el capitán de Los Leones Matías Paredes y Agustín Bugallo, integrante del seleccionado argentino Junior, quienes ayer compartieron una clínica deportiva con aproximadamente 400 jugadores, en su mayoría chicas, en el Club Huazihul.



La presencia de las estrellas se da en el marco de la Fiesta Nacional del Sol y llegaron mediante una iniciativa de la Secretaria de Deportes. Ayer por la tarde brindaron la clínica ante una multitud, poco después fueron recibidos por el gobernador Sergio Uñac y por la noche estuvieron en el stand de deportes donde intercambiaron opiniones y fotos con los fanáticos sanjuaninos.



Noel Barrionuevo fue hasta hace muy poco una de las referentes de Las Leonas pero en diciembre último fue desafectada por el técnico Gabriel Minadeo quien adujo un ‘cambio generacional’. La jugadora que consiguió doce títulos con la selección mayor fue la más requerida por las pequeñas: “Es mi primera vez en San Juan y estoy muy contenta por el recibimiento. Es un placer siempre venir al Interior, es donde el cariño de la gente se siente más fuerte que en otros lados”, contó.



Sobre el crecimiento del hockey, la ex Leona contó: “Creció muchísimo el hockey en las provincias, creo que después del boom de Las Leonas y la medalla de oro de los chicos el hockey viene en alza, ojalá que siga así”, expresó.



Además, dejó en claro que ya superó lo sucedido recientemente en el seleccionado: “Son cosas que pasan, no compartí las formas y los tiempos, pero acepto que es una selección y el entrenador es quien decide. ¿Si me ilusiona volver? no se, hoy en día pienso en mí, en mi bienestar, en mi futuro y porque no en otros desafíos que no tengan nada que ver con el hockey”, sostuvo.



En tanto que Matías Paredes es el capitán del seleccionado masculino mayor que viene de conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. “Fue un logro muy importante el que tuvimos en Río, esperemos que podamos seguir en este camino tal como lo hicieron Las Leonas siempre estando en los primeros puestos, ellas hicieron que todas estas chicas se acerquen al hockey y ojalá esta medalla conseguida por nosotros se refleje también en los chicos”, expresó quien ahora se puso como objetivo clasificar al Mundial 2018: “Tenemos la World League en junio y la Copa América en agosto, son dos torneos que ganando o estando en los primeros puestos clasificas, así que ese es el objetivo”, contó.



Mientras que Agustín Bugallo representa el espejo en el que se miran todas las pequeñas promesas sanjuaninas. El barrealino integró el seleccionado argentino menor que consiguió un meritorio quinto puesto en el Mundial Sub 21 disputado en diciembre último. “No sólo estoy feliz por volver a mi provincia sino por estar acá con dos grandes jugadores. Siendo sanjuanino la meta es explicarle a los chicos que cualquiera de ellos puede llegar a la elite del deporte, si te proponés algo podes llegar.



No hay barreras”, contó quien emigró desde muy pequeño para jugar en Mitre de Buenos Aires. “El salto que di fue por una decisión mía de querer superarme con el deporte que amo. Cuesta mucho tomar la decisión pero valió la pena”, contó. Su pueblo natal siempre es elogiado por los principales exponentes del hockey, incluso hasta por el “Chapa” Retegui hace un tiempo. “Cuando escucho que nombran Barreal se me pone la piel de gallina.



Por eso cada vez que vengo trato de inculcarle a los más chicos que para los sueños nunca hay imposibles, hay que proponerselo”, expresó quien sueña con llegar al seleccionado mayor. Y está cada vez más cerca.

Hoy, Paula Pareto y Sebastián Crismanich



Siguiendo con la actividad de la Secretaría de Deportes de la provincia en el marco de la “Fiesta Nacional del Sol”, hoy continuarán llegando estrellas para compartir su experiencia con los aficionados sanjuaninos.



En este caso en la noche de hoy será turno de judo y taekwondo porque llegará Paula Pareto y Sebastián Crismanich. La “Peque” obtuvo oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, mientras que el taekwondista obtuvo también una medalla de oro pero en los JJOO de Londres en el 2012.