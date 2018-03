Momento difícil. Los jugadores verdinegros entraron a la cancha sabiendo que Gorosito no iba a seguir por más que le ganaran a Gimnasia.

Los jugadores verdinegros salieron a disputar el partido sabiendo que independientemente del resultado que lograran, Gorosito se iba. El propio entrenador se los comunicó en el almuerzo de ayer y la reacción de la mayoría fue de total asombro ya que admitieron que no se lo imaginaban. Y que incluso les afirmó que no se marchó antes porque confiaba en que podían revertir la mala racha.



"El equipo este año no sumó mucho pero en varios partidos fuimos más que el rival y por eso es una lástima que Pipo se vaya", dijo el volante uruguayo Álvaro Fernández.



En tanto que Nicolás Mana, quien anotó el primer gol del partido, subrayó que "cuando un cuerpo técnico se va es porque nosotros (por los jugadores) no le respondemos. Nos dieron las herramientas para salir de esta racha y por eso duele la salida de Gorosito pese a que tendríamos que estar felices por la victoria".



El delantero Claudio Spinelli, que ayer regresó al gol, manifestó que "me enteré en el almuerzo, me sorprendió y por eso me propuse hacer todo lo posible para ganar y que se fuera de la mejor manera".



Facundo Barcelo, el delantero que volvió a la titularidad, dio su opinión: "También somos responsables de la ida de Pipo y es una lástima, pero hay que seguir con quienes se queden a cargo".



Amistoso ante la "T"



Como consecuencia que habrá fecha FIFA y que la Selección argentina disputará los amistosos ante Italia y España, el próximo fin de semana no se jugará por la Superliga. Por ello San Martín diagramó un partido amistoso que se llevará a cabo el próximo viernes en Córdoba ante Talleres. Para ese día esperan ya tener confirmado al nuevo técnico.



Se acerca



En otro de los partidos de ayer, Talleres superó 1-0 a Defensa y Justicia con gol de Juan Ramírez y quedó a cinco puntos del líder, Boca. Otros resultados: Argentinos 1 (Nicolás González) Newell"s 0, Temperley 1 (Agustín Sosa) Huracán 2 (Andrés Chávez y Ignacio Pussetto), San Lorenzo 2 (Nahuel Barrios y Nicolás Blandi) Olimpo 0.

A recuperarse



Luego del golpe en la Supercopa Argentina, Boca visitará a Atlético Tucumán (20, por Fox Sports Premium) buscando seguir derecho en esta Superliga donde es líder, luego de disputadas las primeras 20 fechas.



River, en tanto, celebrará el título recibiendo a Belgrano (17.45, por TNT Sports). Además: Racing-Patronato (11, TNT Sports Premium), Arsenal-Vélez (13.15 por Fox 2) y Estudiantes-Godoy Cruz (15.30, TNT Sports).