Acompañado. El segunda línea se encuentra en Europa junto a su novia, Cintya, esperando ambos ser repatriados.

Su situación, como la de todos los argentinos que están varados en otros países, no es la deseada, pero el estar acompañado por su novia Cintya y continuar viviendo en el departamento que le alquilo su club (Bathco Rugby Club de Santander) es mucho más llevadera, comentó el rugbier Juan Cruz Guillemain. En este contexto, el Cañota espera un llamado del consulado argentino que le indique la fecha en que saldrá algún vuelo de repatriación. "Estoy bien pero con ganas de volver, aunque se que la prioridad es para aquellas personas que no tienen dónde vivir, que comer o que padecen alguna enfermedad", explicó.

Juan dijo esta más aliviado porque hace unos días puede salir a correr una hora por día, actividad que para un deportista de alto rendimiento con un físico acostumbrado a dos o tres horas de entrenamiento diario es, hasta placentera. "Acá se empezó tarde con la cuarentena, ya habían muerto cientos de personas, por lo que el aislamiento fue total, desde entonces, casi dos meses cambió la vida de todos", dijo quien está en la misma situación que otros ocho argentinos, entre compañeros y entrenador de los "verdinegros" de Cantabria.

El segunda línea que jugó en Los Jaguares, las selecciones M19 y M20 y en Los Pumas, comentó que el club le ha respetado todos los contratos y que no saben que será de su futuro porque el torneo se dio por finalizado y no se sabe cuando se volverá a jugar rugby en España. "No tuvimos ningún problema, nos abonaron todos los sueldos y mantienen el alquiler, no se lo que pasará el mes próximo, pero no creo que tengamos problemas", confió.

En el primer mes del confinamiento, mientras había expectativa de reiniciar el certamen, Juan y sus compañeros siguieron un plan de acondicionamiento físico. "Le digo acondicionamiento porque al no tener todos los materiales o el espacio necesario debíamos concentrar la actividad en algunos ejercicios. Cuando se suspendió el torneo quedó a decisión de cada uno realizar el mantenimiento". Juan resaltó que, dentro de todo, su situación es "buena", pero que las ansías por retornar al país aumentan a diario. "Con Cintya tenemos muchas ganas de volver a San Juan y reencontrarnos con la familia y amigos, espero sea pronto", culminó.

GUILLEMAIN X 4

El rugby español va creciendo paulatinamente, los clubes se reforzaron con extranjeros que lo hacen más competitivo. Acá en España la elección de la WR no tuvo mucha difusión, pero entre los que estamos en el rugby la seguimos paso a paso. En mi club los refuerzos que trajeron somos ocho argentinos, tres neozelandeses (que volvieron a su país) y dos sudafricanos. España está en una etapa de desarrollo como la que vivimos nosotros en la década del "90: acá aún no hay cultura de rugby.

El grupo varado

Aparte del sanjuanino, los otros jugadores argentinos del Bathco que aguardan por regresar al país son: Agustín Rodríguez, Juan Zabalegui, Ramiro López, Franco López, Gastón Vía, Mauro Perotti, Ignacio Fuentes, Hipólito Pérez, Matías Frutos, Alejandro San Martín y Matías Lamboglia. También el entrenador cordobés Luis Gutiérrez y los sudáfricanos son Niels VanDeven y Tyran Pollock.