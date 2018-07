Cerró la puerta y dejó atrás una época dorada con el Real Madrid. Cristiano Ronaldo necesitaba más, empezar otro ciclo. El portugués le dijo adiós al fútbol español al fichar con el club italiano Juventus, donde dará comienzo a una nueva época en el "Calcio". El jugador llegará a la Juve tras una operación por 112 millones de euros, por lo que se convirtió en el fichaje más cara de la Serie A, al superar los 94 millones de euros que costó el pase de Pipita Higuaín.



La llegada de Cristiano Ronaldo abre una nueva era en el fútbol italiano, que no contaba con un futbolista del peso del luso desde hace más de una década. Este concepto fue subrayado recientemente por el técnico italiano Marcello Lippi, exentrenador del Juventus, quien afirmó que el arribo de Ronaldo tendrá un efecto extremadamente positivo no sólo para los turineses sino también para toda la Serie A.



En concreto, el fútbol italiano no contaba con el vigente Balón de Oro desde hace 11 años, cuando el brasileño Ricardo Kaká vestía la camiseta del Milan. Volver a la cumbre de Europa es precisamente el objetivo clave de la Juve, que decidió invertir en un Cristiano Ronaldo que ha sido el absoluto dominador de la Liga de Campeones en los últimos años. El luso la conquistó cinco veces, una con el Manchester United (2008) y cuatro en el Madrid (2014, 2016, 2017 y 2018), y está decidido a agrandar su leyenda al conquistarla con el tercer equipo distinto.



El alejamiento del Real Madrid fue una historia de desencuentros. CR7 estaba enfrentado con el presidente de la entidad, Florentino Pérez, quien llevó hasta el final un lema intocable: el club por encima de las estrellas. Y sus últimos intentos por evitar el portazo de Cristiano fueron en vano. El aspecto económico fue un factor clave siempre en la tristeza del portugués, Balón de Oro pero alejado de los sueldos de Leo Messi o Neymar. Cristiano, orgulloso, no soportaba ganar menos que las otras estrellas.



Cuando le igualaron la oferta del Juventus ya era tarde. Llevaba meses conviviendo con su decepción, y ese desgaste lo impulsó a ilusionarse con otro reto en una nueva liga como la italiana, a tiempo también de ser un ícono en un nuevo país tras lograrlo en Inglaterra y España.



El conjunto turinés logró convencer a un jugador que hizo historia en los últimos nueve años pasados en el Real Madrid, con el que conquistó 16 trofeos.



En tanto, el delantero portugués contará con un sueldo de casi cuatro veces superior al del futbolista anteriormente mejor pagado de Italia, Gonzalo Higuaín, que gana 8 millones de euros netos por año y que es precisamente nuevo compañero de Cristiano.

Juventus, un equipo escrito en el destino de Cristiano

El histórico fichaje de Ronaldo pudo producirse hace muchos años, en 2003, cuando el delantero jugaba en la liga portuguesa con la camiseta del Sporting Lisboa. Cristiano Ronaldo, que en ese momento tenía 18 años, había alcanzado un acuerdo con la Juve, pero la operación no llegó a cerrarse definitivamente porque el chileno Marcelo Salas, entonces delantero de los turineses, rechazó el trueque. La operación preveía el traspaso de Salas y el pago de cinco millones de euros de Juventus a las arcas del Sporting, algo que nunca llegó a producirse.



Ronaldo terminó fichando por el Manchester United y abrió una trayectoria de leyenda. Salas, en tanto, fue contratado por River Plate. Así, tras rozarse al comienzo de su carrera y en los últimos años (lo amargó varias veces con sus goles), Cristiano decidió cerrar el círculo y firmar finalmente por el Juventus. Su reto será darle una Copa de Europa que les falta desde hace 22 años.

Con el Real

49 Títulos alcanzó Cristiano Ronaldo como jugador del Real Madrid, 16 de ellos son trofeos colectivos y 33 individuales. Todos ello en 438 partidos con el equipo español.

Goleador

122 goles marcó CR7 en competiciones europeas y es su máximo goleador. De esos 122 tantos, 120 son en la Liga de Campeones y 2 en la Supercopa de Europa.