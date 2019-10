Corre George. Ford es el apertura del seleccionado inglés y su máximo estratega. En el uso del pie tiene una de sus mayores virtudes. La Rosa va por el título.

Mucho respeto es lo que infunde esta Inglaterra del entrenador australiano Eddie Jones. Y eso queda claro en las palabras de los propios pumas como su entrenador y el capitán. El primero realizó un balance muy claro de lo que será el duelo del próximo sábado a las 5 horas en Tokio, donde sus dirigidos están obligados a ganar para poder meterse en cuartos de final del Mundial. "Inglaterra no sorprende. Hace muy bien las cosas y tienen tipos que marcan la diferencia. No son tan impredecibles, pero ejecutan muy bien", sostuvo el coach, quien por ahora no le brindó un buen rendimiento a su formación lo cual debilita la idea de alcanzar una de las victorias más importantes en la historia del seleccionado. Pablo Matera fue más autocrítico: "Con lo que mostramos hasta ahora en el Mundial no nos alcanza para vencerlos", afirmó, pero dejó abierta la esperanza: "Sabemos que podemos dar mucho más".



Inglaterra atraviesa su pico de rendimiento desde que Jones tomó las riendas de la Rosa luego del fracaso que resultó en el Mundial pasado que organizaron y que fueron eliminados en primera ronda. El técnico le brindó su impronta al combinado que es uno de los candidatos a cortar el dominio de los All Blacks, actuales bicampeones ecuménicos. En líneas generales se podría decir que Inglaterra tiene una de las mejores defensa del planeta, un scrum sólido y un line que roza la perfección. A ello le suma un maul (una de las mayores armas en ataque de Argentina, que anotó cuatro de sus seis tries por esta vía en el Mundial) de gran agresividad.



En nombres propios, se destaca el apertura George Ford, alguien muy cerebral y que tiene el partido en "su cabeza" todo el tiempo por lo que el uso con el pie es vital. De centro está ahora Owen Farrell (quien antes era el 10) quien suele mandar a los backs o incluso a los poderosos forwards que encabeza Billy Vunipola, de intimidantes 188 centímetros de altura y 126 kilogramos.



En este torneo suma dos victorias que no dejaron margen de dudas: 35-3 a Tonga y 45-7 a Estados Unidos.



Jones, de 59 años, es el primer DT de Inglaterra no nacido en ese país. Y tiene un respaldo tan grande como que es el seleccionador de mayor presupuesto del mundo.



Los Pumas volverán el sábado al estadio donde cayeron ante Francia en el debut. En el Estadio Ajinomoto deberá rozar un partido perfecto para alimentar su ilusión y evitar un auténtico fracaso. Muy difícil, no imposible...

Actividad

2 Los partidos que se disputarán hoy por el Mundial. Por el Grupo C, el de Argentina, Francia ante EE.UU (4.45) y por el B, Nueva Zelanda-Canadá (7.15). Ambos por ESPN.



A definir



Los Pumas ya arribaron ayer a Tokio, sede del partido clave ante Inglaterra. Lo hicieron en tren bala y hoy ya tendrá una jornada muy importante ya que la práctica que comandará Mario Ledesma definirá los quince iniciales para el tercer partido del Mundial. No se esperan grandes cambios como pasó luego de la caída en el debut ante Francia, pero igual pueden haber sorpresas.