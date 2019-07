Escapa. Francisco Pizzini, volante de Independiente, elude la marca de un rival ecuatoriano. El Rojo se quedó con gusto a muy poco.

En la presentación de Sebastián Beccacece en el banco de suplentes, Independiente superó 1-0 a la Universidad Católica de Ecuador, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Pablo Hernández, de cabeza, firmó el tanto para el "Rojo". Con varios puntos altos (Nicolás domingo, Sánchez Miño, Pizzini en la primera parte), aunque sin lograr traducir la superioridad en una mayor diferencia, el local consiguió una justa victoria de cara a la revancha, que se disputará el 1 de agosto en la altura de Quito.



Independiente saltó al campo de juego con la inequívoca identidad de los equipos de Beccacece. Brindando pocas referencias a partir de la movilidad, con tres hombres en ataque, asumiendo riesgos y, sobre todo, con presión extendida. Por momentos, lo comió la ansiedad, pero se mostró agresivo aunque de a ratos el estado del campo de juego (cargado por la lluvia) conspiró con el vértigo que propuso.



Universidad Católica, por su parte, exhibió una saludable intención. Con paciencia, a partir de Oña, tuvo paciencia para sortear la presión a un toque, pero en el inicio careció de profundidad.



El "Rojo", que tuvo en Pizzini a su hombre más desequilibrante, tuvo la oportunidad más concreta de la etapa inicial. Sucedió a los 34 minutos, Domingo (de gran esfuerzo y equilibrio) habilitó a Cecilio Domínguez, quien remató de primera: el balón dio en el travesaño, pero el paraguayo tomó el rebote, volvió a probar, y surgió la figura del arquero Galíndez para evitar la conquista.



En la segunda parte, Independiente continuó buscando con algo más de paciencia. Y a los 11 minutos encontró el gol con una jugada muy bien elaborada: Sánchez Miño habilitó en cortada a Domínguez, quien desbordó y envió el centro para la cabeza de Hernández, que cabeceó de pique al piso para anotar el 1-0. En lo que restó, el local buscó aumentar la diferencia aunque no pudo.



El ganador de la serie se enfrentará a Independiente del Valle, de Ecuador.

Claves

Propuesta

De la mano de una idea muy ambiciosa de Sebastián Beccacece, Independiente buscó el triunfo desde el arranque. Se paró en campo del rival y prácticamente monopolizó el dominio del balón y el terreno. De a poco lo fue arrinconando, aunque sin tener claridad en los metros decisivos.

Mezquino

Universidad Católica siempre demostró que llegó a Avellaneda con la misión de conservar el cero en su arco. Le faltó ambición para ir a buscar el empate, y lo hizo con un sistema táctico basado en su defensa. Casi no pateó al arco de Campaña.

Escasa

Los jugadores del Rojo demostraron que el 1-0 se quedó corto con la intención que tenían de sumar una buena diferencia para la revancha en Ecuador. El hecho de definir la serie en la altura de Quito es todo un factor a tener en cuenta por todos.



Revancha



El volante de Independiente, Pablo Hernández, sostuvo que "me quedé en el club para demostrar mi mejor versión. Darles la razón a los que me trajeron en su momento y siento que de a poco voy a irles cumpliendo. El gol es algo que suma en lo anímico, pero más que nada me quedo con el buen partido que hizo el equipo".

Acordó el cuarto

En la previa al debut de Sebastián Beccacece, Independiente oficializó después de algunos días de demora la llegada de su cuarto refuerzo. Se trata de Sebastián Palacios (foto), que ayer firmó su contrato por tres años con la institución de Avellaneda que pagó 2,5 millones de dólares al Pachuca de México por la mitad de su pase.



Palacios, de último paso por Talleres de Córdoba, ya venía entrenando con el plantel del Rojo en Villa Domínico. Pero no había estampado la firma ya que desde el conjunto mexicano no aprobaban los avales económicos de Independiente para cerrar la transacción. En las últimas horas hubo acuerdo y todo se concretó como estaba estipulado. El delantero de 27 años no podrá participar de la llave ante los ecuatorianos por la Copa Sudamericana ya que no llegó a ser inscripto en la lista de buena fe. Recién podría participar a partir de cuartos si es que los de Beccacece avanzan.

Superliga: Racing abre con Unión

Racing, actual campeón del fútbol argentino, recibirá hoy a Unión de Santa Fe, en el inicio de la Superliga 2019/20, en busca de borrar con un triunfo el disgusto por su prematura eliminación de la Copa Argentina sufrida el fin de semana pasado ante Boca Unidos de Corrientes. El encuentro se jugará este viernes desde las 21 en el estadio Presidente Perón, en la ciudad bonaerense de Avellaneda, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisado por TNT Sports. Parece ayer el pasado 7 de abril cuando Racing dio la vuelta olímpica al ganar la Superliga 2018/19 luego de empatar 1-1 en el "Cilindro" ante Defensa y Justicia, subcampeón e impensado rival en la puja por el título. Pasaron 110 días y comienza un nuevo certamen, que en la primera edición fue ganado por Boca Juniors, con la novedad de que el mismo sólo contará con tres descensos en vez de cuatro como estaba pautado. Así, tras el largo receso, es hora de fútbol de Primera en Argentina.