Eterno. Su domicilio particular está frente al club, podría decirse que la mítica cancha "ñokaica" es el patio de su casa. Allí Rodolfo disfruta del deporte que lo atrapó a los 11 años, siguiendo la evolución de los 200 niños que entrenan a diario.

Nieto de quien dio nombre a la Villa Lanteri, justamente identidad del rival acérrimo de Inca Huasi, Rodolfo Lanteri se convirtió con el tiempo en emblema del club "ñokaico". Haber terminado su campaña como jugador activo y desarrollar toda su actividad como entrenador en la entidad del Parque de Mayo, le valió más que un reproche de las tías paternas ("Sos la oveja negra de la familia", le decían) porque nunca jugó en los "celestes".



Nació al básquetbol en el desaparecido Club Arauco, "fui su primer socio jugador", cuenta orgulloso. En la entidad de Villa del Carril tuvo como maestro al legendario Miguel "Negro" Arturo y compartió equipo con uno de los dos grandes amigos que tuvo, Fernando "Lechón" Cortéz. "El otro hermano que me dio al vida fue el Flaco (Juan Carlos ) Yanzi padre", afirma.



En Arauco, cuya cancha estaba en Villa del Carril, Rodolfo fue compañero, entre otros de dos grandes jugadores de fútbol: Luis Recúpero e Isaac Roque Paz. Sus ojos adquieren un brillo especial cuando rememora su niñez. "La cancha era de tierra apisonada y la pelota era de cuero número 6. ¿Zapatillas? Usábamos las que podíamos conseguir", cuenta emocionado.



En "su" Inca Huasi Lanteri cumplió todas las funciones posibles. Fue jugador y técnico dentro de la cancha. Fuera de ella fue presidente (1999 a 2005), secretario, vocal, delegado ante la Federación, asesor y secretario deportivo.



El domingo cumplirá 75 años (11-03-1943) y recibirá un regalo especial. La Federación Sanjuanina de Básquetbol lo homenajeará colocando su nombre al Torneo Oficial que comienza hoy con el encuentro entre Del Bono y Urquiza (21,45). El acto de apertura se desarrollará en el escenario donde se retiró como jugador y desarrolló toda su carrera como técnico. Allí recibirá el afecto de toda su gente, su familia propia que lo acompañó siempre en su locura por el básquetbol ("con el Flaco Yanzi íbamos a ver los partidos de todas las divisiones del club") de la familia del Inca y del baloncesto sanjuanino que reconoce en su persona a alguien que siempre sumó, desde el puesto que le tocara ocupar, por el crecimiento de la actividad. "No se si lo merezco. No lo esperaba. No puedo negar que estoy inmensamente feliz. Sé que esto significa que uno dejó algo y eso es lo que más me alegra", confesó con la humildad que lo caracteriza.

Era un ala rápido y ágil al que lo apodaban "lampazo" porque tras cada choque con los grandotes iba al piso. Vistió las casacas de Arauco, Inca y la Selección.

Mano a mano

Rodolfo tira para tres



¿Un amigo del básquetbol?



- "Muchos, pero tuve una gran afinidad, fueron como hermanos, Fernando Cortéz y Juan Carlos Yanzi".



- ¿El mejor jugador que tuvo como compañero?



- "Un montón, los hermanos Riofrío, Leopoldo "Polo" Benegas, Alfredo "Pato" Llarena, Fernando Cortéz, Juan Carlos Yanzi. Pero me pedís uno, creo que Guillermo Riofrío fue el más completo".



- ¿El mejor jugador que enfrentó?



- "¡Ufff! Tuve la suerte de jugar contra grandes del básquet nacional: Alberto "Mandrake" Cabrera, Ignacio "Negro" De Lizaso, Atilio "Lito" Fruet, Ernesto "Finito" Gehrmann, los mendocinos Edgardo Peralta y Nelson "Pipío" Pedemonte, el santiagueño Gustavo Chazarreta. Acá no puedo elegir uno. Sin contar a los sanjuaninos que hubo varios, son muchos".



- ¿El mejor jugador que dirigió?



- "Me ponés en otro brete. Varios, la mayoría de aquel equipo que jugó Ligas Nacionales B. Pero como con los amigos, te doy dos: Vincent Gayle y Andrew Nicholson. Me decían "my father" y me anunciaban cuántos puntos iban a convertir en cada partido. Unos monstruos".



- ¿Un técnico que lo haya marcado?



- Sergio Farías. El chileno que fue periodista de Diario de Cuyo era un gran motivador y un estratega extraordinario.



- ¿Un compañero como entrenador?



- Tres, Elío "Pelusa" Ortega, el mendocino Carlos Moreno y Oscar "Cacho" Guzmán, con ellos armamos buenos equipos técnicos.

Selección Sanjuanina

Otra doble función



Entre los logros con la camiseta del seleccionado provincial, Lanteri tiene el de ser campeón cuyano en 1965, el año en que el básquetbol sanjuanino estuvo en la cima, llegando a la final del Campeonato Argentino realizado en la provincia, esa que es la única en la historia del baloncesto nacional que tiene resultado desierto porque el partido contra Capital Federal no concluyó. Rodolfo, empleado del Banco Nación, en ese entonces trabajaba en Mendoza y tres veces por semana viajaba para los entrenamientos nocturnos "Hacía dedo y me venía en lo que fuera. Al otro día me iba en el micro de las seis. Era un gran esfuerzo. Más cerca del torneo había que entrenar todos las noches y se me hizo imposible", acotó quien tuvo la fortuna de compartir equipo con la denominada "generación dorada" de los años 60. Al elenco provincial lo integró en los Argentinos de San Salvador de Jujuy (1966), Catamarca (1970) y de Capital Federal (1972). También en los torneos cuyanos de San Luis (1965), Chilecito (1969) y San Juan (1970).



Su relación con los seleccionados sanjuaninos se extendió en su labor como entrenador. Dirigió al equipo mayor en 1984 y 85, en los Promocionales Zona Norte de Corrientes y Formosa. Y en el "96 orientó al equipo juvenil junto a Carlitos Yanzi.