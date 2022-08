El año en el que Unión volvía a ser Unión, siendo protagonista en los torneos donde llegó a abrazarse con la gloria y clasificando al Regional Amateur que abría la chance de poner al equipo de Villa Krause de vuelta en el plano nacional, los problemas llegaron en el ámbito institucional y todo se paralizó. Hoy, con un plantel sin entrenar por la renuncia de su técnico Gastón Solera, todo en Rawson apunta a resolver el drama institucional que exige la llegada de nuevos dirigentes. Ese es el panorama del Azul que si bien este miércoles tendrá una reunión clave que podría traer alguna luz, hoy el presente es preocupante con un gris institucional que justo se presenta a un mes y días de comenzar el Regional Amateur.

La pérdida de la categoría en la tercera división del fútbol argentino, los problemas institucionales y la obligada intervención del Estado, fueron la postal en los últimos años en Villa Krause. Sí, fueron años para el olvido en Unión que parecía haber encontrado el rumbo en este 2022. En septiembre de 2017 ya pasó por algo similar -o quizás peor- a lo que vive en la actualidad. En ese momento y tras la salida de Ricardo Torres de la presidencia, la participación de Unión en el Federal "A" de ese año estuvo pendiendo de un hilo hasta que llegó la solución y hubo acuerdo de todas las partes para que la situación no llegara al límite de la intervención. Unión encontró la salida y se anunció un Triunvirato Normalizador que después de mucho trabajo y con muchos juicios y deudas por resolver, logró ordenar la difícil situación institucional que vivía el club y que luego de eso logró llamar a Asamblea para elegir autoridades.

Unión perdió la categoría en el Federal A

Unión no logró salvar la categoría y terminó descendiendo desde el Federal. Después de eso, el objetivo del club era estabilizarse y las esperadas elecciones llegaron en mayo del 2018. O no, porque tras una escandalosa Asamblea desarrollada en la sede del "12 de Octubre" hubo que suspender los comisios por irregularidades en los padrones. Según contaron los dos candidatos en ese entonces: Daniel Peña y Ernesto Vidal, la base de socios estaba desactualizada y no se sabía con precisión cuántos socios estaban en condiciones de votar. Hubo que esperar un mes más y ahí sí, fue Peña quien se impuso en los comisios desarrollados en sede de la Liga Sanjuanina, en ese momento "Rony" Peña se impuso por 43 a 35 y pasó a presidir el club con la firme promesa de "conseguir un predio para poder brindarle a los más chicos otro tipo de contención con otros deportes como básquet y vóley, sumados a las disciplinas con las que ya hay. La meta principal es recuperar el compromiso por la institución, que la gente vuelva a la cancha y no se vaya", afirmó en ese momento.

El momento de la asunción de Peña en mayo de 2018

Peña agarró la brasa caliente junto a su Comisión pero vaya a saber porqué, fue quedando solo y en su soledad dirigencial mucho no pudo hacer. Si bien consiguió el predio ubicado a metros del velódromo rawsino, de igual manera fueron años para el olvido en el Azul. Unión, el club que se caracterizó siempre por el fervor de los hinchas, había perdido la presencia de sus hinchas que se complicó mucho más con la pandemia. Con el club sin actividad, los hinchas comenzaron a dar muestra del amor que sienten por los colores y con rifas y demás, comenzaron a realizar obras en la institución. Surgió "La Famosa", la fusión de las distintas barriadas que siguen a Unión que dejaron las divisiones y los problemas de lado y se unieron con el único fin de sacar al club adelante, siempre aclarando que "trabajaban de manera independiente" dejando en claro sus diferencias con Peña.

Unión estaba volviendo a ser Unión. En el post pandemia, sus hinchas dieron otra muestra de reactivación de esa pasión colmando el "12 de Octubre" en el torneo de fútbol local. Como en los viejos tiempos. Unión volvía a ser Unión y mucho de eso se basaba en el crecimiento deportivo que fue adquiriendo de la mano de Gastón Solera que, además de dirigir técnicamente, aportó desde su lugar muchas cosas que no le correspondían pero que no fueron un impedimento por el sentimiento que lo une a Unión.

Llegó el 2022 y Unión arrancó un año brillante. Ganó la Copa de Campeones con equipos de los departamentos y se ganó así la clasificación al Regional Amateur 2022-2023 que premia a los mejores con un ascenso al Federal "A". El objetivo estaba cumplido pero sin grandes lujos, sin sueldos exorbitantes pero con demasiado profesionalismo a la hora de trabajar, el plantel fue por más y lideró de principio a fin el Torneo de Invierno que terminó ganando tras vencer en la final a Aberastain de Pocito. Ese día la mancha la dieron los hinchas invadiendo el campo de juego que terminó con una dura sanción económica al club y que todavía le resta jugar varios partido sin público, por ende sin ingresos. Pero detrás de ese año estupendo en lo deportivo había otra realidad y era el pedido de plantel y cuerpo técnico para Rony Peña con la única premisa que llamara a elecciones y que se uniera con gente que colabore. ""Me duele en el alma irme pero me voy por cuestiones pura y exclusivamente dirigenciales. No es algo personal contra el presidente pero no puede ser que un club de fútbol tenga un solo dirigente, eso no puede pasar", expresó Gastón Solera el sábado por la noche después de haber presentado la renuncia a su cargo.

Es que la única exigencia de Solera y su plantel es tener el acompañamiento de una dirigencia, poder tener "cierta tranquilidad" para encarar los nuevos objetivos que apuntan al 16 de octubre cuando inicie el Regional. "Hace tiempo que vengo pidiéndole que arme una Comisión Directiva. No es pedir locuras, es pedir que haya gente que esté cuando un jugador necesite algo, que se comprometa en mejorar las condiciones del campo de juego. Necesitamos planificar una pretemporada y asegurar un presupuesto del plantel para lo que viene, al menos hasta diciembre. Los jugadores tienen una incertidumbre enorme", comentó Solera. Ese día los hinchas se reunieron en el club y con una bandera manifestaron su descontento con el presidente: "Peña andate, renuncia, ladrón".

Las diferencias entre la hinchada y Peña quedaron reflejadas en la bandera

Después de eso, la hinchada amenazó con suspender los partidos por el fútbol femenino que debían disputarse en el estadio "12 de Octubre" al día siguiente y fue por eso que la Liga Sanjuanina se vio obligada a suspender las finales. Según deslizaron los hinchas, `Peña no deja que nadie lo ayude y necesitamos que venga gente seria a ser parte del club`, manifestaron. además de plasmar el descontento que viven con el estado del campo de juego que no luce de la mejor manera debido a la intensa actividad que desarrolla.

Desde el seno del plantel le manifestaron a este medio, que "están a morir" con Solera. Incluso trascendió que otra de las molestias con Peña es el "premio" acordado por ganar primero la Copa de Campeones y después el torneo local, ninguno de las dos motivaciones económicas se cumplió y eso despertó otro malestar en el plantel. El lunes el plantel no se entrenó y otra vez los hinchas se reunieron en el club pidiendo soluciones inmediatas.

Con un llamado a Asamblea que se hace esperar teniendo en cuenta que deben tramitarse la revisión de balances y todos los trámites de rigor, se supo que este miércoles habrá una reunión que podría ser clave y que podría traer soluciones inmediatas a Villa Krause. ¿Qué pasará? Peña se abrirá al diálogo con ex presidentes y gente que busca ser parte de una Comisión y con eso, Solera dará marcha atrás y continuará al mando de un plantel que cuenta con jugadores de experiencia y que tiene el chip puesto en el Regional. Este martes el plantel recibió la promesa del pago de sueldos y con eso y la presentación informal de la nueva Comisión, se presentará a entrenar. Por todo eso será más que clave lo que pase este miércoles en la calle Lemos...