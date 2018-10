Mano a mano. Matías Melluso, de Gimnasia, busca la posesión del balón ante Diego Zabala, de Unión.

Unión de Santa Fe consiguió ayer un ajustado triunfo como local al vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata por uno a cero, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



El único gol fue convertido por Diego Zabala a los 40 minutos del primer tiempo.



Unión, que lleva 17 encuentros sin perder como local, con 10 victorias y 7 empates, alcanzó los 12 puntos en el torneo, siete menos que el líder, Racing Club, mientras que Gimnasia, que venía de eliminar a Boca en la Copa Argentina y está muy cerca de los puestos de descenso, se quedó con ocho unidades.



Los santafesinos fueron un poco más en la primera etapa y se pusieron en ventaja cerca del final del período con un derechazo cruzado de Zabala, después de una precisa asistencia de Franco Fragapane.



En los últimos 45 minutos, la visita se adelantó en el campo y tuvo un par de chances para empatar, la más clara con un cabezazo de Jan Hurtado sobre el final.



Precisamente el juvenil delantero venezolano de apenas 18 años fue el autor del gol con que Gimnasia eliminó a Boca en Córdoba.



INSÓLITO

En tiempo de descuento, el "Lobo" iba en busca de un agónico empate, pero el partido debió interrumpirse por una simpática visita.



Sobre los 46 minutos del segundo tiempo, el perro "Roberto" entró al campo de juego y el árbitro se vio obligado a parar las acciones. El can se acostó sobre el césped y luego recibió gustoso las caricias de los jugadores.



Finalmente, fue Jan Hurtado -el mismo que hizo el gol que eliminó a Boca Juniors de la Copa Argentina en el partido en la semana- el que alzó a "Roberto" y lo sacó de la cancha.



Fueron unos minutos que le permitieron a Unión parar las acciones, ganar algo de aire y, finalmente, sellar el triunfo. Justamente el técnico de la visita, Pedro Troglio, sostuvo que "son todos vivos. Al perro ya lo estaban adiestrando desde el primer tiempo para que entrara. Después se quejan de que hay cosas feas del fútbol argentino que no agradan afuera. Estas son cosas a corregir porque no suman".





La visión de Madelón

A puro corazón

El entrenador de Unión, Leonardo Madelón, expresó que "no hubo fútbol pero sí otra cosa como para poder ganarlo. Fue una batalla deportiva".

>>Hoy sigue la fecha

En el Malvinas Argentinas de Mendoza, Godoy Cruz se medirá a las 19 horas contra Defensa y Justicia. El encuentro será arbitrado por Patricio Loustau y lo dará por televisión TNT Sports.



Mientras que la jornada finalizará con el cruce, a las 21 (por TNT Sports), en Liniers, entre Vélez y Aldosivi. La fecha tiene tres encuentros postergados: Rosario Central-San Martín de San Juan, San Lorenzo-Atlético Tucumán y Estudiantes-Newell"s. En el primer caso por las elecciones que se hicieron en el Canalla, y en los dos restantes por el temporal que azotó el sábado a Buenos Aires.