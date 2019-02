Volaron. Los integrantes del equipo estadounidense que lleva como líder para pelear la general al colombiano Daniel Felipe Martínez puso como líder en la primera etapa a Rigoberto Urán.

"Para mí esto es tan importante como ganar el Tour de Francia", esta frase utilizó el ciclista colombiano Rigoberto Urán que ayer, con su equipo el EF-First Education se impuso en la etapa contrarreloj y quedó como el primer portador de la malla de color naranja que identifica al líder de la clasificación general del Tour de Colombia 2.1, la otra competencia sudamericana que comparte calificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con la Vuelta a San Juan.



De manera novedosa, la organización quiso abrir huecos entre los favoritos desde el primer día y programó una crono por equipos. En total, se debían recorrer 14 kilómetros por las calles de Medellín, con un perfil eminentemente llano.



El primer equipo en bajar la rampa de salida fue el de categoría Continental local del Team Medellín (gran animador de la Vuelta a San Juan), que cubrió la distancia en 15m45s. Ese tiempo no pudo ser bajado por varias formaciones de mayor categoría dentro del escalafón profesional de la UCI, como los Pro Continentales.



Pese a contar con mayor categoría dentro del escalafón de la UCI, las formaciones Pro Continentales que no eran capaces ni siquiera de acercarse al registro de los colombianos.



Con algún que otro equipo acercándose al mejor tiempo provisional, tuvieron que ser los corredores Deceuninck-QuickStep quienes desalojaran a Medellín del "asiento caliente", como se denomina al lugar donde aguardan sentados quienes tienen el mejor registro para allanar el camino a la ceremonia del podio.



Los integrantes del conjunto belga donde corre el argentino Maximiliano Richeze paró el cronometro en 15m13s.



Poco después llegaba la primera sorpresa de la jornada, pues el Team Movistar hizo 15m53s y no pudo superar el tiempo del Team Medellín.



Nairo Quintana explicó que la contrarreloj por equipos no le vino bien a su conjunto. Pese a que él reconoce que sus compañeros hicieron un buen trabajo, perdieron 53 segundos con el líder, Rigoberto Urán.



"Este equipo está armado más para escalar que para correr contra el cronometro. Sin embargo, las sensaciones que tuve fueron muy buenas. Estuvimos junto con Winner (Anacona) y Ríchard (Carapaz) muy bien y mantuvimos el ritmo. El resto de los muchachos sintió los efectos de la altura, pero siento que rodamos bastante bien hasta donde pudimos".



Tras ellos, Education First, viajando a 55,691 kilómetros por hora selló el mejor tiempo: 15m05s. Y, como el primero en pasar por la línea de meta fue Urán, nacido y criado en Medellín, será quien partirá hoy vistiendo la malla líder.



"Este triunfo tiene un significado muy importante para mí. Esto es como ganar en un Tour de Francia, porque por lo menos el Tour no sale nunca desde Medellín, entonces ganó en mi casa, con toda mi gente, con mi público. Da mucha felicidad esto", manifestó Urán.



Finalmente cerró su competencia el equipo inglés Sky, pero su marca 15m15s, le alcanzó solamente para terminar en la tercera colocación en el primer día de competencia.

Lejos. Casi un minuto (53s) perdió el Movistar que contó con Nairo Quinta y Winner Anacona, ganador de la Vuelta a San Juan.

Gran festejo. El ciclista colombiano que dos veces fue segundo en el Giro de Italia, explotó de alegría cuando recibió el premio.



Los favoritos



Tras la primera etapa, el dúo del EF-First, Urán-Martínez se coloca con ocho segundos de ventaja sobre la pareja Alaphilippe-Jungels (Quick-Steep), 10 sobre el binomio Bernal-Froome (Sky), 22 sobre Supermán López (Astana), 35 de ventaja con Sergio Luis Henao (UAE), 40 con Óscar Sevilla (Medellin) y 44 con Nairo Quintana (Movistar), quienes son los candidatos a quedarse con la clasificación general de la carrera que tendrá tres etapas llanas, dos de media y una de alta montaña.



El turno de Gaviria



El Tour Colombia UCI 2.1 seguirá adelante hoy con la disputa de la segunda etapa. Será el primer recorrido en línea sobre 150.5 kilómetros con salida y meta en La Ceja, tierra natal de Fernando Gaviria donde, por el terreno eminentemente llano, se espera la primera gran fiesta para los sprinters.